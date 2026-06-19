search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis oficial primul capitol de negocieri de aderare cu Republica Moldova, cel mai important pas făcut de la lansarea formală a procesului, în iunie 2024. Decizia marchează fără doar și poate un progres major, însă nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu conturează un calendar inevitabil al integrării, avertizează Cătălin Done, analist de politică externă. Republica Moldova rămâne în fața unor provocări simultane pe mai multe fronturi, de la independența justiției și combaterea corupției, până la consolidarea instituțiilor economice și dosarul nerezolvat al Transnistriei.

image

Procesul de negociere a aderării la UE este structurat în șase grupuri tematice, denumite clustere, care cuprind în total 33 de capitole, la care se adaugă alte două negociate separat. Țările candidate trebuie să se alinieze complet la legislația și standardele europene, iar deschiderea și închiderea fiecărui capitol necesită unanimitatea celor 27 de state membre, ceea ce poate genera blocaje semnificative. Cazul Turciei, ale cărei negocieri au fost deschise în 2005 și sunt în prezent suspendate din cauza problemelor legate de democrație și statul de drept, rămâne cel mai invocat contraexemplu.

Primul cluster deschis cu Republica Moldova vizează în principal independența justiției și lupta anticorupție. S-au înregistrat progrese în privința marilor dosare de corupție, însă probleme importante persistă în zona micii corupții și a drepturilor fundamentale. Banca Națională a Moldovei a făcut pași spre modernizarea politicii monetare, dar aceștia sunt considerați insuficienți. Negocierile pe primul cluster sunt strâns legate de al doilea și al treilea grup tematic, care vizează eradicarea corupției și reducerea economiei subterane.

Diaspora și România, două atuuri majore pentru Chișinău

Un rol esențial în accelerarea parcursului european al Republicii Moldova îl joacă basarabenii din afara granițelor, susține Cătălin Done. El observă că problema centrală nu este absența legislației europene, ci capacitatea instituțională și resursa umană necesară pentru implementare.

„În privința capacității administrative, în Republica Moldova se observă un fenomen interesant, respectiv implicarea diasporei în susținerea parcursului european. Problema nu este neapărat lipsa legislației europene, ci capacitatea instituțională și resursa umană. Există totuși o revenire a unor tineri care aleg să se întoarcă și să contribuie la reforme, inclusiv prin ocuparea unor funcții publice, chiar dacă salariile sunt reduse", a explicat Cătălin Done.

Done subliniază că în jurul proiectului european există o mobilizare reală în rândul societății, iar România reprezintă un avantaj structural pe care alte state candidate nu îl au.

„Mulți investesc în Republica Moldova și există o mobilizare reală în jurul proiectului european. Un atu important al Republicii Moldova este România, care joacă un rol esențial în acest proces. România este principalul avocat european al Republicii Moldova și poate furniza rapid expertiză, legislație și know-how administrativ. În mare parte, acquis-ul comunitar a fost deja tradus și adaptat, ceea ce accelerează procesul", a subliniat analistul.

Problema regiunii separatiste transnistrene, aflată sub controlul Federației Ruse, rămâne principalul obstacol structural în calea integrării europene a Republicii Moldova. Done atrage atenția că soluționarea lui este blocată de contextul geopolitic actual, în care războiul din Ucraina elimină orice cadru stabil de negociere. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău ar trebui să abordeze mai ferm acest subiect pe agenda internațională.

Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

„Problema transnistreană rămâne un obstacol major. Aceasta trebuie corelată cu războiul din Ucraina și cu faptul că nu există în acest moment un cadru de negociere stabil. Conflictul este blocat și va rămâne așa o perioadă, deoarece implică două state aflate în conflict direct, Ucraina și Federația Rusă. Autoritățile de la Chișinău trebuie să aibă mai mult curaj în a pune acest subiect pe agenda internațională", a afirmat Cătălin Done.

Analistul notează că autoritățile de la Chișinău au încercat totuși să redeschidă canale de comunicare cu liderii separatiști de la Tiraspolul, însă reintegrarea rămâne dificil de realizat atât timp cât Federația Rusă nu își retrage trupele.

„Transnistria este într-adevăr o piatră de moară, dar în ultima perioadă Chișinăul a încercat redeschiderea unor canale de comunicare, inclusiv prin mecanisme economice și administrative. Totuși, reintegrarea este complicată, inclusiv pentru că există o prezență militară a unei puteri nucleare și o populație ostilă ideii de integrare europeană și chiar autorităților centrale", a explicat analistul.

Cătălin Done: „Modelul cipriot nu este ușor de aplicat în acest caz”

O variantă de deblocare a problemei transnistrene, luată în calcul atât la Chișinău, cât și în unele cancelarii europene, este aplicarea modelului cipriot. Republica Cipru a aderat la Uniunea Europeană în 2004, deși insula rămâne divizată, partea de nord, nerecunoscută internațional, fiind de facto sub influența Turciei. În opinia lui Cătălin Done, această variantă nu poate fi aplicat întocmai în cazul Republicii Moldova.

„Modelul cipriot nu este ușor de aplicat în acest caz. Diferențele sunt majore, iar Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide. În plus, regiunea poate deveni și un instrument de presiune geopolitică. De aceea, soluția depinde în mare măsură de capacitatea Chișinăului de a gestiona atât integrarea internă, cât și agenda externă", a afirmat analistul.

Reunificarea cu România, scenariu teoretic fără plan concret

În ciuda deschiderii negocierilor de aderare, Republica Moldova nu are în prezent nicio garanție că procesul se va încheia cu integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, apartenența la UE nu echivalează cu garanții de securitate comparabile cu cele oferite de NATO. În acest context, președinta Maia Sandu a adus în discuție, la începutul acestui an, inclusiv scenariul reunificării cu România. Potrivit lui Cătălin Done, însă, la Chișinău nu există în prezent niciun plan concret pentru materializarea unei asemenea opțiuni.

„În privința ideii de reunificare cu România, aceasta rămâne o posibilitate teoretică, dar nu există în acest moment un plan concret la Chișinău pentru un astfel de scenariu. Direcția principală rămâne integrarea europeană. Reunificarea ar presupune o decizie politică clară a autorităților de la Chișinău și deschiderea unui proces complex, inclusiv cu dimensiune internațională. În acest moment, prioritatea rămâne parcursul european, iar toate celelalte scenarii sunt secundare și condiționate de evoluțiile politice interne și regionale", a conchis Cătălin Done.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
digi24.ro
image
Nicușor Dan explică desemnarea lui Veștea: „Niciun partid nu a venit cu o majoritate. Poate scoate țara din criză”
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai a ieșit de la DNA, după mai bine de trei ore de audieri în dosarul Ciucu
gandul.ro
image
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
mediafax.ro
image
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României
fanatik.ro
image
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
libertatea.ro
image
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
digisport.ro
image
Rețetă de chipsuri de casă cu doar câteva ingrediente
click.ro
image
Și Capul Verde are o susținătoare „exotică” la Cupa Mondială 2026. Cine este Leila Depina și aparițiile ei controversate
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Prevenția, mai ieftină decât reparațiile. Cum pot evita cumpărătorii "capcanele" imobiliare
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
cancan.ro
image
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
prosport.ro
image
Cât costă o zi la mare pe litoralul românesc în iunie 2026. Prețurile la șezlonguri, cafea și bere în Mamaia, Constanța și Eforie
playtech.ro
image
S-a unit trioul pe care Gigi Becali îl visează la FCSB! Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase au făcut spectacol în vacanță. Video
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
digisport.ro
image
Cât costă un concert B.U.G. Mafia în 2026. Suma cerută este printre cele mai mari din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Război total în PNL! Partidul și Ilie Bolojan, dați în judecată
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Admiratoarele lui Dan Alexa au motive de gelozie. Ea este femeia care i-a sucit mințile antrenorului: „De patru ani de zile”
click.ro
image
Iustina Loghin a uitat că este însărcinată și a bifat cea mai sexy apariție de până acum: „Sper să arăt ca tine”
click.ro
image
Cât de microbiste sunt vedetele? Ce fotbaliști și echipe favorite au la Mondial? Elisabeta Lipă: „Sufăr că România nu s-a calificat!”. Cine e însă bărbatul celebru care nu suportă fotbalul?
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Cetatea Brașov cu Biserica Neagră în secolul al XVI-a, pictată de arhitectul Gunther Alexander Schuller (© Institutul Național al Patrimoniului, CC BY-SA)
Urmele marelui incendiu din 21 aprilie 1689, cel mai devastator din istoria Brașovului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viața la țară! Gospodarul Vărul Săndel, mândru de producția de castraveți: „Pune mâna pe sapă, și hai!”. Ce afecțiuni tratează sucul de castraveți?
image
Admiratoarele lui Dan Alexa au motive de gelozie. Ea este femeia care i-a sucit mințile antrenorului: „De patru ani de zile”

OK! Magazine

image
Cel mai HOT de la Royal Ascot! Imaginile cu "arma albă" din pantalonii lui Henry Cavill au devenit virale

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab