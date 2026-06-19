Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis oficial primul capitol de negocieri de aderare cu Republica Moldova, cel mai important pas făcut de la lansarea formală a procesului, în iunie 2024. Decizia marchează fără doar și poate un progres major, însă nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu conturează un calendar inevitabil al integrării, avertizează Cătălin Done, analist de politică externă. Republica Moldova rămâne în fața unor provocări simultane pe mai multe fronturi, de la independența justiției și combaterea corupției, până la consolidarea instituțiilor economice și dosarul nerezolvat al Transnistriei.

Procesul de negociere a aderării la UE este structurat în șase grupuri tematice, denumite clustere, care cuprind în total 33 de capitole, la care se adaugă alte două negociate separat. Țările candidate trebuie să se alinieze complet la legislația și standardele europene, iar deschiderea și închiderea fiecărui capitol necesită unanimitatea celor 27 de state membre, ceea ce poate genera blocaje semnificative. Cazul Turciei, ale cărei negocieri au fost deschise în 2005 și sunt în prezent suspendate din cauza problemelor legate de democrație și statul de drept, rămâne cel mai invocat contraexemplu.

Primul cluster deschis cu Republica Moldova vizează în principal independența justiției și lupta anticorupție. S-au înregistrat progrese în privința marilor dosare de corupție, însă probleme importante persistă în zona micii corupții și a drepturilor fundamentale. Banca Națională a Moldovei a făcut pași spre modernizarea politicii monetare, dar aceștia sunt considerați insuficienți. Negocierile pe primul cluster sunt strâns legate de al doilea și al treilea grup tematic, care vizează eradicarea corupției și reducerea economiei subterane.

Diaspora și România, două atuuri majore pentru Chișinău

Un rol esențial în accelerarea parcursului european al Republicii Moldova îl joacă basarabenii din afara granițelor, susține Cătălin Done. El observă că problema centrală nu este absența legislației europene, ci capacitatea instituțională și resursa umană necesară pentru implementare.

„În privința capacității administrative, în Republica Moldova se observă un fenomen interesant, respectiv implicarea diasporei în susținerea parcursului european. Problema nu este neapărat lipsa legislației europene, ci capacitatea instituțională și resursa umană. Există totuși o revenire a unor tineri care aleg să se întoarcă și să contribuie la reforme, inclusiv prin ocuparea unor funcții publice, chiar dacă salariile sunt reduse", a explicat Cătălin Done.

Done subliniază că în jurul proiectului european există o mobilizare reală în rândul societății, iar România reprezintă un avantaj structural pe care alte state candidate nu îl au.

„Mulți investesc în Republica Moldova și există o mobilizare reală în jurul proiectului european. Un atu important al Republicii Moldova este România, care joacă un rol esențial în acest proces. România este principalul avocat european al Republicii Moldova și poate furniza rapid expertiză, legislație și know-how administrativ. În mare parte, acquis-ul comunitar a fost deja tradus și adaptat, ceea ce accelerează procesul", a subliniat analistul.

Problema regiunii separatiste transnistrene, aflată sub controlul Federației Ruse, rămâne principalul obstacol structural în calea integrării europene a Republicii Moldova. Done atrage atenția că soluționarea lui este blocată de contextul geopolitic actual, în care războiul din Ucraina elimină orice cadru stabil de negociere. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău ar trebui să abordeze mai ferm acest subiect pe agenda internațională.

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„Problema transnistreană rămâne un obstacol major. Aceasta trebuie corelată cu războiul din Ucraina și cu faptul că nu există în acest moment un cadru de negociere stabil. Conflictul este blocat și va rămâne așa o perioadă, deoarece implică două state aflate în conflict direct, Ucraina și Federația Rusă. Autoritățile de la Chișinău trebuie să aibă mai mult curaj în a pune acest subiect pe agenda internațională", a afirmat Cătălin Done.

Analistul notează că autoritățile de la Chișinău au încercat totuși să redeschidă canale de comunicare cu liderii separatiști de la Tiraspolul, însă reintegrarea rămâne dificil de realizat atât timp cât Federația Rusă nu își retrage trupele.

„Transnistria este într-adevăr o piatră de moară, dar în ultima perioadă Chișinăul a încercat redeschiderea unor canale de comunicare, inclusiv prin mecanisme economice și administrative. Totuși, reintegrarea este complicată, inclusiv pentru că există o prezență militară a unei puteri nucleare și o populație ostilă ideii de integrare europeană și chiar autorităților centrale", a explicat analistul.

Cătălin Done: „Modelul cipriot nu este ușor de aplicat în acest caz”

O variantă de deblocare a problemei transnistrene, luată în calcul atât la Chișinău, cât și în unele cancelarii europene, este aplicarea modelului cipriot. Republica Cipru a aderat la Uniunea Europeană în 2004, deși insula rămâne divizată, partea de nord, nerecunoscută internațional, fiind de facto sub influența Turciei. În opinia lui Cătălin Done, această variantă nu poate fi aplicat întocmai în cazul Republicii Moldova.

„Modelul cipriot nu este ușor de aplicat în acest caz. Diferențele sunt majore, iar Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide. În plus, regiunea poate deveni și un instrument de presiune geopolitică. De aceea, soluția depinde în mare măsură de capacitatea Chișinăului de a gestiona atât integrarea internă, cât și agenda externă", a afirmat analistul.

Reunificarea cu România, scenariu teoretic fără plan concret

În ciuda deschiderii negocierilor de aderare, Republica Moldova nu are în prezent nicio garanție că procesul se va încheia cu integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, apartenența la UE nu echivalează cu garanții de securitate comparabile cu cele oferite de NATO. În acest context, președinta Maia Sandu a adus în discuție, la începutul acestui an, inclusiv scenariul reunificării cu România. Potrivit lui Cătălin Done, însă, la Chișinău nu există în prezent niciun plan concret pentru materializarea unei asemenea opțiuni.

„În privința ideii de reunificare cu România, aceasta rămâne o posibilitate teoretică, dar nu există în acest moment un plan concret la Chișinău pentru un astfel de scenariu. Direcția principală rămâne integrarea europeană. Reunificarea ar presupune o decizie politică clară a autorităților de la Chișinău și deschiderea unui proces complex, inclusiv cu dimensiune internațională. În acest moment, prioritatea rămâne parcursul european, iar toate celelalte scenarii sunt secundare și condiționate de evoluțiile politice interne și regionale", a conchis Cătălin Done.