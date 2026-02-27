Ionuț Radu, jucăuș după ce a scos-o pe PAOK din Europa. Portarul a transmis doar două cuvinte, în ciuda lui Răzvan Lucescu

Ionuț Radu (28 de ani) a avut o seară liniștită în partida dintre Celta Vigo și PAOK, încheiată cu 1-0 pentru spanioli (3-1 la general), în manșa retur a play-off-ului pentru optimile Europa League. După victoria obținută în tur, în Grecia, scor 2-1, echipa portarului român și-a confirmat superioritatea și pe teren propriu.

De această dată, Radu aproape că nu a fost pus la încercare

Formația antrenată de Răzvan Lucescu nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții, astfel că goalkeeperul român a avut un meci fără intervenții decisive, primind o notă apropiată de media colegilor săi.

La scurt timp după fluierul final, Radu a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată chiar pe gazon. În stilul cu care și-a obișnuit fanii în ultima perioadă, s-a fotografiat stând în cap și a însoțit imaginea de un mesaj scurt, format din doar două cuvinte: „Acum da!".

După meciurile câștigate de Celta Vigo, Ionuț Radu și-a obișnuit colegii cu gesturile sale neobișnuite: la pozele de grup, a început să stea în cap, iar mai târziu și-a creat chiar un tricou cu numele și numărul invers, astfel încât să fie vizibil exact în poziția respectivă.

După această partidă, Radu rămâne singurul fotbalist român activ în a doua cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.