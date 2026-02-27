search
Vineri, 27 Februarie 2026
Motivul pentru care Cristi Chivu are interzis să antreneze naționala României în mandatul lui Răzvan Burleanu

Publicat:

Cristi Chivu este antrenorul român al momentului, însă șansele sa-l vedem la naționala României sunt zero. În primul rând, pentru că FRF nu-și permite să-i plătească salariul actualului tehnician al italienilor de la Inter. În al doilea rând, pentru că este considerat un „dușman” al președintelui Răzvan Burleanu, care se pregătește de al 4-lea mandat la șefia fotbalului românesc.

Cristi Chivu i-a fost adversar lui Răzvan Burleanu. Foto EPA EFE
Cristi Chivu i-a fost adversar lui Răzvan Burleanu. Foto EPA EFE

Conducătorul federației, venit de la minifotbal, s-a aflat multă vreme în conflict cu membrii Generației de Aur, care l-au susținut în majoritate pe Mircea Sandu, apoi pe Gică Popescu, contracandidatul din 2014 al lui Burleanu, arestat chiar înainte de alegeri. Ulterior, aceștia au mers pe mâna lui Ionuț Lupescu, cu Cristi Chivu în frunte. La alegerile în care a candidat împotriva „Kaizerului” actualul șef al FRF a rămas cu o ranchiună față de antrenorul lui Inter Milano, participant activ la campania acestuia, după cum a dezvăluit fostul portar al tricolorilor, Florin Prunea.

Lucescu a vrut să-l aducă pe Chivu lângă națională

Cum să vină (n.r. Chivu) când a vrut să-l aducă Lucescu? Nu ți-a confirmat Lucescu? Ai uitat? Când a zis: «Am vrut să-l aduc pe Chivu cu mine și mi-a zis Burleanu oricine, numai ăsta nu!». Ai uitat. N-ați văzut? Nu l-a vrut pe Chivu pentru că a fost în echipa lui Lupescu la alegeri. Cristi Chivu a bătut toată țara cu Lupescu atunci", a spus Florin Prunea, conform iamsport.

Tehnicianul lui Inter a făcut la un moment dat o remarcă la adresa lui Răzvan Burleanu: „Din păcate sunt oameni care odată ce au ajuns la putere țin cu tot dinadinsul să rămână pe un scaun, deși probabil sunt depășiți de acest fenomen. Se recurge la fel de fel de acuze, se scot în fața lucruri care nu au legătură reală cu ceea ce reprezintă sportul, fotbalul românesc".

