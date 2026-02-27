Șofer amenințat cu pistolul în parcarea unui complex comercial din București

Un conflict banal din parcarea unui supermarket din Sectorul 6 s-a transformat într-o scenă de intimidare după ce un șofer a scos un pistol și l-a amenințat pe un alt bărbat aflat la volanul unui camion. Agresorul, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat rapid de poliție și plasat sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, totul a început când șoferul camionului, în vârstă de 30 de ani, nu a putut intra în parcare din cauza unui autoturism care îi bloca accesul. În acel moment, victima i-ar fi cerut celuilalt șofer să mute mașina, iar discuția a degenerat rapid.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum bărbatul de 45 de ani scoate un pistol din portbagaj și se apropie de camion, îndreptând arma către șofer. Un martor a sunat imediat la 112, iar polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului.

Intervenția poliției și măsurile luate

„La data de 25 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 25 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare. În fapt, la data menționată, în jurul orei 20.00, Secția 25 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6, o persoană ar fi fost amenințată, cu o armă, de către un bărbat”, se arată în comunicatul Poliției.

Polițiștii au identificat victima și, la scurt timp, au depistat agresorul într-o zonă apropiată. În urma controlului autoturismului acestuia, arma a fost găsită sub scaunul șoferului. „Astfel, intervenția rapidă a polițiștilor a permis înlăturarea stării de pericol într-un interval scurt de timp, de la sesizarea faptei”, au precizat oamenii legii.

Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.