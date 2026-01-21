search
Trump a menționat originile sale germane și scoțiene în discursul său despre Europa: „Trebuie să se distanțeze de cultura din ultimii zece ani”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

„După război, am returnat Groenlanda. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?”, a spus Donald Trump la Forumul Mondial de la Davos, insistând că, în lipsa intervenției SUA în al Doilea Război Mondial, Europa ar vorbi acum „germană” „și puțină japoneză”. În același timp, Europa are probleme mari cu imigrația si a devenit din acest motiv de nerecunoscut, se îndreaptă în direcția greșită și ar trebui să ia drept model SUA, care traversează o perioadă transformare spectaculoasă din punct de vedere economic.

Donald Trump la Davos captura video jpg

Groenlanda e importantă pentru securitatea americană și doar SUA o poate apăra corespunzător, or nu o poate face decât dacă are drept de proprietate asupra insulei arctice, și nu doar în baza unui contract de închiriere. În acest sens, liderul SUA cere „negocieri imediate” în vederea cumpărării Groenlandei de la Danemarca, spunând că este tot ce cere SUA, și că este o cerere modestă a Americii după decenii în care a plătit pentru securitatea Europei, fără a primi nimic substanțial în schimb. Aceleași critici le-a avut la adresa NATO.

„Așadar, acum țara noastră și lumea se confruntă cu riscuri mai mari decât s-au confruntat vreodată din cauza armelor de război despre care nici măcar nu pot vorbi”, a spus Trump, dând asigurări că SUA nu vor prelua insula prin forță militară, ci doar fac apel la Europa să dea curs cererii SUA privind această vastă „bucată de gheață” despre care spune că este nesecurizată și greu de apărat.

„Tot ce cerem este să obținem Groenlanda, inclusiv titlul de proprietate, pentru că avem nevoie de proprietate pentru a o apăra. Nu o putem apăra pe baza unui contract de închiriere.”

El a insistat că SUA au nevoie de teritoriu din motive de „securitate națională strategică și securitate internațională”.

El a descris Groenlanda ca fiind o „bucată de gheață vastă, frumoasă și nelocuită, subdezvoltată”, care este situată într-un teritoriu strategic cheie între SUA, Rusia și China.

El a anunțat că SUA intenționează să construiască „cel mai mare dom construit vreodată” pe acest teritoriu, în scopul de a ține la distanță „potențialii inamici”.

Discurs dur la adresa Europei

Trump a atacat Europa, susținând că „anumite locuri din Europa au devenit de nerecunoscut” din cauza „migrației în masă necontrolate”.

El a lăudat economia americană „înfloritoare”, susținând că „inflația a fost învinsă” și că fosta „graniță deschisă și periculoasă” a Americii a fost închisă.

Însă „Europa nu se îndreaptă în direcția cea bună”, a spus el.

„Putem să ne certăm pe tema asta, dar nu sunt argumente. Prietenii se întorc din locuri diferite - nu vreau să insult pe nimeni, dar spun că nu o mai recunosc. Și spun asta nu într-un mod pozitiv, ci într-un mod foarte negativ.”

„Și iubesc Europa și vreau să văd cum Europa prosperă, dar nu se îndreaptă în direcția cea bună.”

El a subliniat că probleme precum „energia, comerțul, imigrația și creșterea economică trebuie să fie preocupări centrale pentru oricine dorește să vadă un Occident puternic și unit”.

El a continuat: „Trebuie să se distanțeze de cultura pe care au creat-o în ultimii zece ani. Este oribil ce își fac singuri.”

„Se autodistrug ... Vrem aliați puternici, nu aliați grav slăbiți.”

SUA țin la Europa, spune Trump

În ciuda cuvintelor sale usturătoare, Trump a spus că Americii „îi pasă foarte mult” de Europa, invocând propria sa moștenire scoțiană și germană: „Credem profund în legăturile pe care le împărtășim cu Europa ca civilizație”.

În discursul său, el a vizat în special Regatul Unit, susținând că Marea Britanie „produce doar o treime din energia totală din toate sursele în raport cu anul 1999”.

„O treime și stau pe Marea Nordului, una dintre cele mai mari rezerve din lume, dar nu o folosesc.”

„Acesta este unul dintre motivele pentru care energia lor a atins niveluri catastrofal de scăzute, cu prețuri corespunzător de mari.”

„Ei nu folosesc... una dintre cele mai mari surse de energie din lume”, a spus el referindu-se la Marea Britanie.

Pe de altă parte, SUA are parte de un „miracol economic” sub președinția sa, a susținut el, cu o creștere economică pe care „probabil nicio țară nu a mai văzut-o vreodată”.

„Oferim atât de mult și primim atât de puțin în schimb”

El a adăugat că SUA au parte doar de „moarte, perturbări și sume masive de bani către oameni care nu apreciază ceea ce facem”.

Trump a criticat Danemarca pentru cheltuielile militare insuficiente pentru Groenlanda, insistând că această nu are protecție în fața Rusiei și Chinei.

Președintele SUA a susținut că Danemarca a promis să cheltuiască „peste 200 de milioane de dolari pentru a consolida apărarea Groenlandei” și apoi a insistat că a „cheltuit mai puțin de 1% din această sumă”.

Se referă la un angajament din 2019 al guvernului danez, asumat în timpul primei președinții a lui Trump, când acesta a lansat pentru prima dată ideea ca SUA să preia controlul asupra teritoriului semi-autonom al Danemarcei.

Copenhaga nu a contestat faptul că implementarea acestui angajament a fost una lentă.

În ultimele săptămâni, în contextul în care Trump a insistat asupra preluării controlului de către SUA, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a dezvăluit un plan de apărare extins, cu un buget de 2 miliarde de dolari, care include trei nave noi, drone cu rază lungă de acțiune și o capacitate sporită a sateliților.

Trump nu a menționat acest ultim angajament.

Confuzie între Groenlanda și Islanda

De cel puțin patru ori în discursul său de la Davos, Trump s-a referit la Groenlanda numind-o „Islanda”.

„Vă pot spune că nu acolo pentru noi în Islanda”, a spus Trump despre partenerii NATO.

„Adică, piața noastră bursieră a înregistrat prima scădere ieri din cauza Islandei, așa că Islanda ne-a costat deja mulți bani.”

El a făcut aceeași afirmație cu o zi mai devreme, în timpul unei conferințe de presă maraton la Casa Albă.

Fără a preciza exact la ce fel de „cultură” se referă, Trump a spus că Occidentul a prosperat datorită unei culturi comune și „foarte speciale”.

„Aceasta este prețioasa moștenire pe care America și Europa o au în comun”, a spus Trump. „O împărtășim. Dar trebuie să o păstrăm puternică.”

Trump a adăugat că dorește „să apere acea cultură” și „să redescopere spiritul care a ridicat Occidentul din adâncurile evului întunecat până în vârful realizărilor umane”.

Revenind la conflictul Rusia-Ucraina, el a susținut că lumea se află în pragul celui de-al Treilea Război Mondial din cauza războiului în curs și a insistat că catastrofa a fost evitată doar pentru că Statele Unite au „intervenit”.

El a numit războiul o „situație foarte, foarte rea”, spunând că „mulți tineri au fost uciși”.,

„Am crezut că va fi una dintre cele mai ușoare sarcini pentru mine ”, a spus Trump. „Pe unele le-am rezolvat în câteva ore. Pentru că sunt bun la chestiile astea.”

Președintele și-a reînnoit atacurile asupra NATO, argumentând că alianța trebuie să „intensifice eforturile” după ce s-a bazat pe sprijinul SUA „ani și ani”.

El a susținut că NATO a tratat Statele Unite „foarte nedrept”.

