Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Primarul din R. Moldova, care a câștigat două mandate, inclusiv unul după ce a accidentat mortal un copil, și-a aflat pedeapsa

Publicat:

Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi accidentat mortal un adolescent dintr-o localitate din Republica Moldova în care era primar și că ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii, a fost condamnat la șapte ani de pușcărie. Sentința Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani a fost dictată la doi ani de la comiterea infracțiunii.

Nicanor Ciochina se află în arest în alt dosar. FOTO: Ipn.md
Nicanor Ciochina se află în arest în alt dosar. FOTO: Ipn.md

,,În ceea ce privește faptul că fostul primar a fugit de la fața locului și nu i-a acordat ajutor adolescentului pe care l-a lovit, Judecătoria Chișinău l-a liberat de răspundere, întrucât termenul de tragere la răspundere pentru această infracțiune a expirat”, au subliniat responsabilii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Instanța a dictat pedeapsa și pentru complicele lui Nicanor Ciochină, un medic stomatolog care l-ar fi ajutat pe acesta să ascundă urmele infracțiunii. Acesta din urmă a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care doar jumătate de an cu executare, iar restul pedepsei, cu suspendare.

„Eu nu pot comenta sentința pentru că nu am examinat-o. Sunt o sută de pagini și apoi mă voi expune”, a afirmat procurorul Alexandru Botnaru.

Ambii condamnați au lipsit de la ședința de judecată. În timp ce Nicanor Ciochină se află în arest într-un alt dosar penal inițiat pentru tortură sau tratament inuman și degradant, medicul stomatolog Ion Andronache a fost dat în căutare pentru a fi arestat în vederea executării pedepsei, iar avocata sa a dat asigurări că acesta a venit la ședință, însă nu a intrat în sală pentru că se simțea rău.

„S-a simțit un pic rău și am vorbit cu el să aștepte afară. Am informația că a fost reținut deja, dar mă duc să verific”, a adăugat apărătoarea.

Lacrimele mamei băiatului 

În instanță a fost prezentă mama băiatului decedat Mihai care a plâns pe întreaga durată a ședinței și care ținea în mâini fotografia acestuia.

„Aș fi vrut să fie Nicanor Ciochină. Să vadă chipul lui Mihăiță, să vadă pentru ce este condamnat, să vadă ce face nepăsarea în ziua de azi”, a relatat femeia.

Dosarul penal a fost trimis în instanță la data de 29 mai 2024 de procurorii PCCOCS, însă multe dintre ședințele din acest dosar au fost amânate din cauza principalului inculpat.

„Precum a anunțat anterior procuratura, până la începutul lunii iunie 2025, din totalul celor 37 de ședințe de judecată, 16 au fost amânate la cererea principalului inculpat, a complicelui și a avocaților acestora. În acest context, instanța de judecată le-a aplicat avocaților inculpaților, de mai multe ori, amenzi de 2.500 de lei pentru faptul că nu se prezentau la ședințele de judecată”, a detaliat acuzarea.

Mandat câștigat după accidentul fatal

Între timp, acesta a câștigat un nou mandat, fiind votat în vara anului trecut de 615 persoane din satul Boldurești, raionul Nisporeni din centrul Republicii Moldova. El și-a devansat contracandidatul cu o diferență de doar 13 voturi, însă rezultatul alegerilor a fost anulat ulterior de autorități.

Conform PCCOCS, Nicanor Ciochină ar fi provocat accidentul rutier în luna februarie 2024, după ce ar fi ignorat mai multe prevederi ale Regulamentului circulației rutiere.

„În acea seară, șoferul învinuit nu și-a adaptat viteza la condițiile rutiere și ar fi circulat pe contrasens, cu ieșire pe acostamentul părții stângi a drumului, unde l-a lovit din spate pe adolescentul în vârstă de 14 ani, care se deplasa regulamentar”, au precizat procurorii.

Totodată, bărbatul în vârstă de 50 de ani nu ar fi acordat ajutor medical adolescentului și nu ar fi alertat serviciile de urgență, încercând să ascundă urmele infracțiunii cu ajutorul prietenului său, medic stomatolog.

„Mai mult decât atât, ar fi apelat la un prieten din raionul Nisporeni pentru a-l ajuta să ascundă urmele infracțiunii. Mai exact, acesta ar fi închiriat o mașină de același model și culoare, căreia i-a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare a celei implicate în accident. Astfel, ar fi creat falsa impresie că automobilul nu are defecțiuni caracteristice accidentului și, prin urmare, că inculpatul nu ar fi comis acest accident”, au precizat acuzatorii.

Ambele persoane neagă acuzațiile. 

Republica Moldova

