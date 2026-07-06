Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea pe care o conduce, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu, pe fondul scandalului de la compania de stat MoldATSA. Liderul opoziției susține că obiectivul este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

Anunțul a fost făcut joi, 2 iulie, iar Ceban a criticat dur reacția autorităților și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în scandalul privind compania MoldATSA.

„Urmăresc toată această sinceritate falsă a boierilor din PAS (...) Cu fețele absolut nedumerite, ies rând pe rând și spun minciuni fără să roșească în fața tuturor cetățenilor. Să fi fost astfel de situații în Europa, precum în Germania sau Franța, ar fi zburat toți în corpore”, a declarat Ion Ceban.

MAN va propune moțiunea de cenzură în Parlament

Liderul MAN a anunțat că sâmbătă va convoca Consiliul Național extins al partidului, unde va propune aprobarea moțiunii de cenzură.

Ulterior, documentul urmează să fie depus în Parlament, iar săptămâna viitoare formațiunea va încerca să obțină semnăturile tuturor deputaților din opoziție.

„O vom înainta în Parlament, pentru a fi declanșate alegerile parlamentare anticipate. Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaților din Parlament să o semneze”, a afirmat Ceban.

Totuși, din punct de vedere parlamentar, moțiunea are șanse reduse de a fi adoptată, întrucât PAS deține majoritatea în Legislativ.

Maia Sandu a cerut „o curățenie generală” în instituțiile statului

Anunțul opoziției vine la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut o reformă amplă în instituțiile statului, în urma scandalului de la MoldATSA.

Șefa statului a calificat neregulile descoperite la compania de stat drept incompatibile cu valorile promovate de actuala guvernare și a anunțat o serie de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor publice.

Printre acestea se numără revizuirea procedurilor de numire în funcțiile-cheie, introducerea obligativității avizelor din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a Centrului Național Anticorupție (CNA), reevaluarea consiliilor de administrație ale companiilor de stat și modificarea regulilor privind remunerarea membrilor acestora.

Totodată, Maia Sandu a solicitat reorganizarea Agenției Proprietății Publice și efectuarea unor controale la toate întreprinderile de stat pentru verificarea modului în care sunt administrați banii publici.

Președinta a cerut, de asemenea, Fiscului și CNA să investigheze legalitatea tuturor acțiunilor, „indiferent de partid, rudenie sau alte legături”, și a subliniat că orice sumă obținută ilegal trebuie recuperată de stat.

Și alți lideri ai opoziției cer demisia Guvernului

Solicitarea lui Ion Ceban se alătură apelurilor lansate de alți lideri ai opoziției din Republica Moldova. Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, și Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor, au cerut la rândul lor demisia Guvernului și organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate, după declarațiile făcute de Maia Sandu în contextul scandalului MoldATSA.