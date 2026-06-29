Ucraina include Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă acord de dublă cetățenie

Guvernul Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, a anunțat ministrul de externe Andrii Sîbiga, calificând decizia drept un pas strategic. În total, pe listă au fost incluse 29 de state noi cu procedură simplificată.

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram al ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, care o consideră „un pas strategic al Ucrainei către R. Moldova”, relatează deschide.md.

„Acum, acest mecanism juridic este deschis cetățenilor Republicii Moldova. Pentru noi, includerea Republicii Moldova în această listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Acesta este un pas logic în dezvoltarea relațiilor cu o țară cu care împărtășim o frontieră comună și o cale comună către UE. O țară care oferă asistență cetățenilor noștri și sprijină Ucraina încă din primele zile ale invaziei la scară largă”, a afirmat ministrul ucrainean.

Potrivit sursei citate, măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat, în luna mai, un „decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni (subiecți) dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată”. Pe listă au fost incluse 29 de state, printre care și România.

Lista originală includea doar cinci state: Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia. Prin actul normativ adoptat în luna mai au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Regatul Unit, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia.

În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată.