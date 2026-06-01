Pricopie acuză AUR că ar fi organizat protestul din timpul vizitei lui Nicușor Dan la Galați: „O mobilizare făcută ca la carte”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, afirmă că protestul care a avut loc la Galați, în timpul vizitei președintelui Nicușor Dan în zona afectată de explozia dronei rusești, nu a fost unul spontan, ci rezultatul unei mobilizări coordonate. În opinia sa, singura formațiune politică interesată de o astfel de acțiune este AUR.

Pricopie a declarat, în emisiunea „Puterea Știrilor” de la PS News, că „un protest de felul acesta nu se organizează spontan. Cineva a fost în spate, cineva a mobilizat”.

Rectorul SNSPA a adăugat că „singura parte interesată de acest circ sunt cei de la AUR”, subliniind că vizita președintelui a fost anunțată foarte târziu:

„Asta este o mobilizare făcută ca la carte”.

Potrivit rectorului SNSPA, protestul a avut ca țintă autoritatea statului român:

„La Galați protestezi împotriva cui? Împotriva președintelui, împotriva autorității statului român. Statul român a bombardat? Toate datele ne duc către Rusia”, a mai spus Remus Pricopie.

„Războiul nu se poartă doar pe câmpul de luptă”

Rectorul SNSPA a explicat că Federația Rusă acționează și în plan politic și informațional, încercând să exploateze vulnerabilitățile democratice ale statelor europene:

„Absolut fiecare stat este luat la mână și acolo unde se poate, unde se găsește o crăpătură, se avansează”.

El a întrebat retoric:

„Ni se spune mereu că Rusia a avansat foarte puțin pe linia frontului. Dar cât a avansat pe frontul democratic al tuturor statelor?”.

Rectorul a invocat și declarații ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev:

„Medvedev a spus clar: finanțăm partidele naționale, patriotice, la vedere și în secret”.

Pricopie a enumerat exemple din Europa, inclusiv cazul împrumuturilor primite de formațiunea lui Marine Le Pen din bănci rusești, pentru a ilustra modul în care Moscova ar sprijini partide extremiste.

„Spune multe despre modul în care se poartă acest război”

În acest context, a explicat că organizarea unui protest la Galați, „împotriva președintelui României”, în timp ce acesta evalua situația din teren, „spune multe despre modul în care se poartă acest război”.

Remus Pricopie consideră că prezența președintelui la Galați a fost justificată și a respins criticile privind absența premierului, subliniind că funcționarea statului presupune coordonare instituțională.

„Sunt convins că a existat o comunicare permanentă cu premierul”, a spus rectorul SNSPA.