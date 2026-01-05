Incident la reşedinţa vicepreşedintelui american JD Vance. O persoană a fost arestată

O persoană a fost arestată în urma unui incident la reşedinţa din Ohio a vicepreşedintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii, care precizează că anchetă este în curs de desfăşurare, notează CNN.

Familia Vance nu era acasă în momentul incidentului, iar autorităţile nu cred că persoana a intrat în casa vicepreşedintelui, conform rapoartelor preliminare, relatează Agerpres care citează CNN

Fotografiile publicate de portaluri locale de ştiri arată pagube produse la ferestrele reşedinţei, dar în acest moment nu este clar ce s-a întâmplat exact, potrivit CNN.

Anchetatorii investighează dacă persoana îl viza pe Vance sau familia acestuia, a declarat oficialul din domeniul aplicării legii pentru CNN.