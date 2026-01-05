search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Filtru rutier pe DN 67C Novaci – Rânca. Acces permis doar autovehiculelor 4x4 sau echipate cu lanțuri

Publicat:

Luni dimineață, polițiștii au instituit un filtru rutier pe drumul național DN 67C Novaci – Rânca, din cauza ninsorilor abundente. Este permis accesul către stațiunea montană doar autovehiculelor cu tracțiune integrală (4x4) sau echipate cu lanțuri antiderapante.

În zonă acționează patru utilaje de deszăpezire. FOTO: Facebook/Simona Simona
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, filtrul a fost amplasat la kilometrul 16 al drumului.

„Gorj - DN 67C Novaci - Rânca - se instituie filtru la kilometrul 16 şi se permite accesul spre Rânca doar autovehiculelor 4X4 sau celor echipate cu lanţuri antiderapante! Ninge abundent!”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

În zonă acționează patru utilaje de deszăpezire dotate cu lamă, iar drumarii fac apel la conducătorii auto să evite parcarea pe marginea drumului, pentru a permite intervenția utilajelor. Se menține circulația în condiții de siguranță.

Târgu-Jiu

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
