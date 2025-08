Politicianul moldovean Renato Usatîi, implicat într-un accident în Ungaria cu un Rolls-Royce

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost implicat într-un accident rutier pe o autostradă din Ungaria. Deși el nu a pățit nimic, mașina sa, un Rolls-Royce, a fost avariată considerabil.

Politicianul moldovean a anunțat pe rețelele sociale despre accidentul rutier, printr-un mesaj video înregistrat la scurt timp după impact.

„Stau pe autostradă în Ungaria, am făcut-o ,,caroce”, am zburat într-un parapet. Toată lumea este întreagă, slava Domnului”, a spus Renato Usatîi.

Accident ,,din neatenție”

Liderul Partidului Nostru a subliniat că a ajuns cu mașina într-un parapet după ce nu a observat reducerea numărului de benzi pe autostradă.

,,Am putut controla mașina, nu am ieșit pe contrasens, nu am lovit pe nimeni. A venit poliția, iată, îmi face documentele. Mă rog, se întâmplă. Iată, bucăți de parapet au intrat în mașină din toate părțile. S-a rupt motorul de dedesubt. ,,Caroce, papal”, aveți grijă de voi și fiți atenți la drum. Eu mergem și din neatenție. Mergem: erau trei benzi, imediat au devenit două și am intrat în parapetul acesta cum eram pe a treia bandă”, a precizat Renato Usatîi.

Politicianul nu a menționat de ce sumă va avea nevoie pentru a-și repara autoturismul Rolls-Royce și nici scopul călătoriei sale pe care a întrerupt-o din cauza accidentului rutier.