Omul de afaceri Renato Usatîi și-a lansat oficial candidatura la Președinția Republicii Moldova

Renato Usatîi a fost desemnat candidatul Partidului Nostru la funcția de președinte al Republicii Moldova în urma ședinței Consiliului Național al formațiunii politice, în aceeași zi fiind constituit grupul de inițiativă privind colectarea semnăturilor în favoarea acestuia.

Anunțul a fost făcut în incinta Palatului Republicii din centrul Chișinău, în prezența a zeci de activiști ai Partidului Nostru condus de Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru a urcat pe scenă pe fundalul piesei ,,Moldovenii când se strâng”, interpretată de regretatul actor și artist moldovean Mihai Volontir.

,,Am ales această piesă a maestrului Mihai Volontir pentru că ea reflectă viață adevărată a poporului nostru. La noi știți cum, cu părere de rău, în special în ultimii 30 de ani la un colț de masă cineva plânge, dar cineva cântă”, a afirmat liderul Partidului Nostru.

Promisiunile candidatului Partidului Nostru

Renato Usatîi s-a lansat oficial în cursa pentru funcția de șef de stat, aducând critici la adresa actualei guvernări.

,,Astăzi, noi suntem obligați să schimbăm acest sistem putred și să le redăm oamenilor șansa de a trăi într-o țară dezvoltată și prosperă. Anume din aceste motive am decis să candidez pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Eu voi fi președinte pentru oameni de afaceri, pensionari, medici, bugetari, profesori și toți cetățenii de rând, însă eu voi fi dictator pentru cei care au furat, s-au bătut joc și își bat joc de țara noastră în continuare”, a adăugat candidatul Partidului Nostru.

La începutul anului trecut, după o pauză de peste un an, liderul Partidului Nostru și fost primar al municipiului Bălți din nordul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a decis să revină an pe scena politicii moldovenești, iar odată cu această acțiune a anunțat și ,,restartul” formațiunii politice.

,,Este o zi plină de emoții pentru mine deoarece am avut o pauză de un an și patru luni din momentul când mi-am dat demisia din funcția de primar al municipiului Bălți și am luat o pauză în politica națională, care a fost interpretată de mai mulți concurenți, analiști politici și total diferit de ceea ce am spus eu”, a afirmat atunci Renato Usatîi, precizând că a decis să se retragă din politică, dar și să renunțe la funcția de primar al municipiului Bălți acum doi ani, după eșecul partidului pe care-l conduce în timpul alegerilor anticipate desfășurate în Republica Moldova în vara anului 2021. Atunci, blocul „Renato Usatîi” nu a acces în Parlament, obţinând numai 4,1% din voturile moldovenilor.

Până acum s-au înscris declarativ în cursa pentru fotoliul de șef de stat peste 17 persoane, printre ele numărându-se actualul președinte Maia Sandu, fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, fostul prim-ministru Ion Chicu, ex-premierul Vlad Filat și ex- procurorul general Alexandr Stoianoglo care este susținut de PSRM, dar și fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah. În aceeași listă mai figurează fostul ministru al Afacerilor Externe Tudor Ulianovschi, jurnalista Natalia Morari, ex-procurorul anticorupție Victoria Furtună, fostul ministru al Apărării Valeriu Pleșca din partea PSDE, transfugul Vasile Bolea pe listele Blocului Victorie/ Pobeda și Igor Munteanu de la CUB.

Startul înregistrării candidaților

În data de 21 august a început înregistrarea candidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova, dar și a participanților la referendumul republican constituțional, ambele exerciții electorale fiind programate pentru ziua de 20 octombrie. Iar startul campaniei electorale va fi dat în data de 20 septembrie.