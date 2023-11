Controversatul om de afaceri Renato Usatîi va candida la alegerile prezidențiale din Republica Moldova

Liderul Partidului Nostru se vede președinte de țară. Cu un an înainte de scrutinul prezidențial din R. Moldova, acesta a anunțat că se va înscrie în cursă.

„Eu niciodată în viață mai mult nu voi susține pe nimeni. Eu o să candidez, suntem un partid de centru, avem votanți. Și eu după unele greșeli pe care le-am recunoscut public nu o să mai susțin pe nimeni. O să candidez la prezidențiale din partea partidului și gata”, a declarat acesta în cadrul unei emisiuni de la postul Jurnal TV.

La alegerile locale generale din luna noiembrie, formațiunea pe care o conduce Usatîi a luat 17 mandate de primar, iar cea mai importantă victorie este municipiul Bălți, unde Alexandr Petkov, candidatul Partidului Nostru, s-a clasat pe primul loc, înregistrând 15.111 de voturi, adică 59.63 % dintre persoanele cu drept de vot.

Revenirea în politică

La începutul acestui an, după o pauză de peste un an, liderul Partidului Nostru și fost primar al municipiului Bălți, Renato Usatîi, a decis să revină an pe scena politicii moldovenești, iar odată cu această acțiune a anunțat și ,,restartul” formațiunii politice.

,,Este o zi plină de emoții pentru mine deoarece am avut o pauză de un an și patru luni din momentul când mi-am dat demisia din funcția de primar al municipiului Bălți și am luat o pauză în politica națională, care a fost interpretată de mai mulți concurenți, analiști politici și total diferit de ceea ce am spus eu”, a afirmat atunci Renato Usatîi, precizând că a decis să se retragă din politică, dar și să renunțe la funcția de primar al municipiului Bălți acum doi ani, după eșecul partidului pe care-l conduce în timpul alegerilor anticipate desfășurate în Republica Moldova în vara anului 2021. Atunci, blocul „Renato Usatîi” nu a acces în Parlament, obţinând numai 4,1% din voturile moldovenilor.

Probleme cu legea

În ultimii ani, politicianul și omul de afaceri Renato Usatîi s-a ales cu mai multe dosare penale deschise atât în Republica Moldova, cât și în Federația Rusă. De exemplu, în anul 2020, autoritățile de la Kremlin l-au dat în căutare internațională pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală specializată în „operaţiuni valutare ilegale”. Fiind dat în urmărire de autoritățile de la Chișinău în cadrul unei anchete penale, acesta a revenit în luna iunie a anului 2019 în Republica Moldova, după ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova. Imediat ce a ajuns în țară, politicianul a fost reţinut şi escortat la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, dar a fost eliberat după câteva ore.