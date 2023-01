Controversatul om de afaceri și politician Renato Usatîi revine în politică

După o pauză de peste un an, liderul Partidului Nostru și fost primar al municipiului Bălți, Renato Usatîi, a decis să revină pe scena politicii moldovenești, iar odată cu această acțiune anunță și ,,restartul” formațiunii politice.

,,Este o zi plină de emoții pentru mine deoarece am avut o pauză de un an și patru luni din momentul când mi-am dat demisia din funcția de primar al municipiului Bălți și am luat o pauză în politica națională, care a fost interpretată de mai mulți concurenți, analiști politici și total diferit de ceea ce am spus eu”, a declarat Renato Usatîi.

Așa și-a început discursul Renato Usatîi, care a ținut să precizeze că a decis să se retragă din politică, dar și să renunțe la funcția de primar al municipiului Bălți acum doi ani, după eșecul partidului pe care-l conduce în timpul alegerilor anticipate desfășurate în Republica Moldova în vara anului 2021. Atunci, blocul „Renato Usatîi” nu a acces în Parlament, obţinând numai 4,1% din voturile moldovenilor.

,,Plecarea mea din funcția de primar al municipiului Bălți și această pauză politică era strict legată de respectul față de votul cetățenilor ce și-au ales și guvernarea, și opoziția la alegerile din 2021. Și nu altceva decât ce am declarat”, a mai spus acesta.

Iar acum, el spune că a decis să revină pe arena politică, după ce a înțeles că ,, foarte mulți cetățeni își doresc reîntoarcerea mea. La ultimul sondaj din decembrie 2021, peste 20 la sută s-au expus ferm că Usatîi trebuie să se întoarcă. Eu tot timpul am declarat că voi face ceea ce vor cetățenii. Eu niciodată nu am avut ambiții personale de a obține ceva”, a punctat liderul partidului.

Politicianul a mai anunțat că în timpul apropiat va fi organizat congresul formațiunii politice pentru alegerea președintelui, dar și vicepreședinților săi.

,,Anunț un restart al partidului nostru la nivel național. Ce înseamnă acest lucru? Eu voi merge personal în fiecare localitate din Republica Moldova, voi ajunge în fiecare sat, oraș, municipiu pentru a revizui unele structuri ale partidului și a crea unde ele nu au existat. Astăzi sunt mulți cetățeni care s-au dezamăgit în actuala guvernare, dar și în opoziția care nu a fost prea reprezentativă din punct de vedere a cetățenilor”, a conchis Usatîi.

Fostul edil de Bălți, una din cele mai importante localități din nordul Republicii Moldova, însă evită să spună, dacă va participa sau nu la alegerile locale din acest an din țara vecină.

Renato Usatîi, figurant în dosare penale deschise în țară, dar și în străinătate

În ultimii ani, politicianul și omul de afaceri Renato Usatîi s-a ales cu mai multe dosare penale deschise atât în Republica Moldova, cât și în Federația Rusă. De exemplu, în anul 2020, autoritățile de la Kremlin l-au dat în căutare internațională pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală specializată în „operaţiuni valutare ilegale”.

Fiind dat în urmărire de autoritățile de la Chișinău în cadrul unei anchete penale, acesta a revenit în luna iunie a anului 2019 în Republica Moldova, după ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova. Imediat ce a ajuns în țară, politicianul a fost reţinut şi escortat la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, dar a fost eliberat după câteva ore.