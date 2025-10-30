Parlamentul Republicii Moldova are o nouă comisie dedicată integrării europene

Parlamentul Republicii Moldova a creat o nouă comisie dedicată integrării europene, care va fi condusă de Marcel Spatari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale în Guvernul condus de Dorin Recean.

Conform lui Marcel Spatari, noua comisie va monitoriza realizarea acțiunilor în contextul aderării Chișinăului la Bruxelles.

„Prioritățile vor fi să monitorizăm implementarea programului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să adoptăm legislația aliniată directivelor europene și să coordonăm toate procesele care țin de dialogul interparlamentar cu Parlamentul European și cu parlamentele celorlalte țări”, a afirmat Marcel Spatari.

12 comisii

Prin crearea noii comisii care a avut loc în cadrul ședinței din data de 30 octombrie, a fost majorat numărul comisiilor din cadrul Parlamentului moldovean, fiind vorba acum de 12, față de 11 de până acum. Este vorba de Comisia juridică, pentru numiri și imunități, Comisia pentru economie, buget și finanțe, Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională, Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Comisia pentru agricultură și industrie alimentară, Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie, Comisia pentru mediu, climă și tranziție și Comisia pentru control al finanțelor publice.

Doi vicepreședinți din partea puterii și opoziției

Tot în cadrul întrunirii de joi au fost realeși în funcții vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Batrîncea, prima fiind din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar cel de-al doilea este din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).