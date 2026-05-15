Donald Trump, avertisment pentru Taiwan înainte să plece din China. Ce mesaj le-a transmis

Preşedintele american Donald Trump avertizează Taiwanul împotriva oricărei proclamări a independenţei, într-un interviu televizat înregistrat, cu puţin înainte de a pleca de la Beijing, unde preşedintele chinez Xi Jinping a făcut declaraţii extrem de ferme cu privire la insulă.

"Nu îmi doresc ca cineva să proclame independenţa şi, ştiţi, să se presupună ca apoi să facem 15.000 de kilometri pentru a pleca la război", declară preşedintele american, potrivit unui fragment difuzat vineri de postul Fox News, scrie News.

"Nu ne dorim ca cineva să spună «hai să proclamăm independenţa, pentru că Statele Unite ne susţin»", subliniază el.

El anunţă, apoi, că nu a luat încă o decizie cu privire la o vânzare de armament Taiwanului.

Preşedintele american a anunţat vineri că a discutat problema sensibilă a Taiwanului cu omologul său chinez Xi Jinping, în timpul vizitei sale de stat în China, precizând că nu şi-a luat vreun angajament "într-un sens sau altul".