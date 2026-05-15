Poliția cehă a anunțat vineri că a recuperat craniul Sfintei Zdislava din Lemberk, relicvă furată marți din Bazilica Sf. Laurențiu și Sf. Zdislava din orașul Jablonné v Podještědí, în nordul țării.

Un bărbat de 35 de ani, fără antecedente penale, a fost arestat pentru furtul relicvei, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a recunoscut că a sustras craniul, aflat într-un relicvariu de sticlă, deoarece nu era de acord cu expunerea publică a acestuia în capela bazilicii.

Intenția lui, spun polițiștii, era să îngroape craniul în beton și să-l arunce într-un râu, pentru a-l „retrage definitiv” din circuitul religios.

Șeful poliției locale a declarat că bărbatul a fost prins joi, în orașul Mladá Boleslav, „cu puțin noroc”, după ce fusese identificat pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere. La momentul furtului, alarma bisericii era dezactivată, ceea ce i-a permis să spargă relicvariul și să fugă cu moaștele înainte de slujbă.

Inițial, bărbatul a refuzat să dezvăluie unde se află craniul, însă ulterior a condus poliția la locul în care îl ascunsese. „Știm că voia să arunce relicva în râu astăzi, pentru a-și lua rămas bun în acest fel”, a explicat poliția, subliniind că, dacă nu ar fi fost arestat la timp, relicva ar fi fost probabil pierdută definitiv.

Oamenii legii au confirmat că bărbatul apucase deja să acopere craniul cu beton.

Bărbatul a pledat vinovat și a fost pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt calificat. A fost arestat preventiv și riscă până la opt ani de închisoare.

Sfânta Zdislava din Lemberk (cca. 1220–1252), cunoscută pentru acțiunile sale caritabile, a fost canonizată în 1995 de Papa Ioan Paul al II-lea. Arhiepiscopul Pragăi, Stanislav Pribyl, a descris furtul relicvei drept „devastator”, amintind că aceasta este venerată de pelerinii care vizitează locul unde sfânta a trăit acum peste 750 de ani.

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, Biserica Catolică a fost uimită când o relicvă aurie, care ar conţine sângele lui Hristos, a fost furată dintr-o mânăstire din Franţa cu puţin timp înainte de o sărbătoare catolică care are loc anual în nordul ţării. După o lună de la incident, un detectiv olandez a intrat în posesia artefactului.

În 2010, în România, patru prahoveni au furat moaştele Sfântului Nectarie.