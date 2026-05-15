Vineri, 15 Mai 2026
O asistentă medicală a murit după ce s-a operat de un furuncul. Familia suspectează că decesul s-a produs din cauza infecțiilor nosocomiale din spital

 O asistentă în vâstă de 50 de ani a murit de la o infectie nosocomialã contractată în timpul unei internări la Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui.

Geta Aionese avea 50 de ani FOTO: Vremea Nouă
Geta Aionese, asistentă medicală la cabinetul medicului de familie din Todiresti, Vaslui, a murit după ce a contactat o infecție în spital. Femeia a suferit în urmă cu trei săptămâni o mică intervenție chirurgicală, pentru extirparea unui banal furuncul. 

 Interventia chirurgicală a fost consideratã una minorã, iar după operatie pacienta a fost externată si trimisã acasă.

Ulterior, starea sa de sănătate s-a degradat și a acuzat dureri puternice, febră și o stare de rău general. Totodată, rana nu se mai vindeca, iar semnele unei infecții devenise evidente.

În urmă cu câteva zile, femeia s-a întors la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui pentru ca medicii să îi curete plaga operatorie. Dupã procedură, aceasta a fost din nou externată. 

”Aseară, Geta Aionese s-a simtit din nou rău. Familia a cerut ajutor medical de urgentã, iar o ambulantă B2 apartinând Serviciului de Ambulantã Vaslui a transportat-o spre unitatea sanitară din Vaslui. La scurtă vreme dupã internare, femeia ar fi intrat în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare si au reusit să o readucã la viată. Lupta pentru salvarea ei nu s-a încheiat însã acolo. La scurtă vreme, starea pacientei s-a deteriorat din nou. Femeia a intrat într-un al doilea stop cardio-respirator, însă, din pãcate, de aceastã datã medicii nu au mai reusit sã o salveze”, potrivit Vremea Nouă.

Familia suspectează cã femeia ar fi contractat o bacterie periculoasã din spital, iar infectia s-a extins rapid în organism. De altfel, apropiatii sustin că medicii le-ar fi spus că pacienta dezvoltase o infectie severă, specificã mediului spitalicesc.

Cazul urmează să fie analizat medical pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului, inclusiv eventuale complicații infecțioase apărute după intervenție.

