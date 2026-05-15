Hantavirus în România. Cum se transmite virusul și care sunt simptomele și riscurile

Organizația Mondială a Sănătății spune că perioada de incubație pentru hantavirus poate ajunge până la șase săptămâni iar simptomele pot fi severe.

Hantavirusul este un tip de virus cu genom ARN monocatenar trisegmentat și este răspândit în principal de rozătoare. El se transmite la oameni prin fluidele corporale și excrementele animalelor, provocând diverse boli.

Există mai multe tipuri de hantavirusuri, fiecare fiind asociat cu un anumit tip de rozătoare. Oamenii se pot infecta atunci când inspiră particule din urina, excrementele sau saliva infectate de rozătoare.

Simptomele hantavirusului pot semăna cu cele ale unei gripe. La început apar febră, frisoane, dureri musculare (în special la nivelul coapselor, spatelui și șoldurilor), oboseală accentuată și dureri de cap. În unele cazuri pot fi prezente și greață, vărsături sau dureri abdominale.

După câteva zile, boala poate evolua spre forme mai severe, în care apar tusea seacă și dificultăți de respirație, cauzate de acumularea de lichid în plămâni. În cazurile grave, infecția poate duce la sindromul pulmonar asociat hantavirusului, o complicație care necesită îngrijire medicală de urgență și internare în terapie intensivă.

„Nu este un virus precum SARS-CoV-2”

Reprezentanții OMS au subliniat că hantavirusul nu se transmite ușor de la om la om, spre deosebire de coronavirus sau gripă, și necesită de obicei contact apropiat și prelungit cu o sursă infectată.

Maria Van Kerkhove, directoarea interimară a departamentului pentru amenințări epidemice și pandemice al OMS, a declarat, după apariția focarului de pe nava de croazieră că situația nu trebuie comparată cu pandemia de COVID-19.

„Acesta nu este coronavirusul. Este un virus complet diferit. Nu există indicii că ar putea declanșa o pandemie globală”, a precizat ea, adăugând că este vorba despre un focar limitat geografic și epidemiologic.

Deși situația a produs îngrijorare, specialiștii OMS susțin că nu există dovezi care să indice o răspândire rapidă sau un risc de pandemie.

Primul caz în România

Autoritățile medicale au confirmat primul caz de pacient infectat cu hantavirus din România, identificat la Arad. Este vorba despre un tânăr de aproximativ 25 de ani, ce fusese internat în Bihor și transferat apoi la Arad.

Institutului Național de Sănătate Publică a emis primul comunicat referitor la informațiile apărute în presă. Cazul este în curs de investigație epidemiologică și clinică. Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigație epidemiologică și clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, au transmis reprezentanţii INSP, într-un comunicat de presă.