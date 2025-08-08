Doi moldoveni au fost încătușați, fiind suspectați de mituirea votanților în contextul parlamentarelor, prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse Promsviazybank, aflată sub sancțiuni internaționale. Potrivit autorităților, schema a fost aplicată de membrii grupării conduse de Ilan Șor.

Cei doi suspecți au fost încătușați în data de 8 august, după ce structurile judiciare au efectuat 78 de percheziții în mai multe zone ale Republicii Moldova, în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală și coruperea electorală.

Nu este prima abatere de acest fel: cei doi au deja statutul de inculpat într-o altă cauză penală, inițiată pentru coruperea alegătorilor, aflată pe rolul Judecătoriei Soroca în nordul Republicii Moldova.

Obiecte ridicate în timpul descinderilor

Pe lângă rețineri au fost ridicate mai multe arme ,,deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării”.

,,Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate. În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii”, au informat responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Conform probelor obținute de autorități, membrii grupului condus de pro-rusul Ilan Șor mituiesc alegători moldoveni în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, folosind diverse metode ilegale de finanțare, inclusiv aplicația mobilă „PSB” a unei instituții bancare din Rusia.

,,Membrii grupului transferau, converteau, lichidau și distribuiau mijloace bănești de proveniență dubioasă, obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank” (instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale). Ofițerii au stabilit cǎ în timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acțiunilor de urmărire penală, erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”, au precizat angajații IGP.

Totodată, membrii schemei folosesc aplicația mobilă TAITO pentru introducerea datelor personale, precum și pentru a primi instrucțiuni din partea liderilor lor.

,,Mai mult, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că reprezentanții organizației criminale instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024. Prin intermediul aplicației „Taito” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători.De asemenea s-a stabilit că o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”, au adăugat polițiștii moldoveni.

De asemenea, aceștia folosesc aplicația Telegram, unde sunt instruiți cu privire la distribuirea și promovarea dezinformării pe rețelele sociale.

,,Investigațiile continuă în vederea documentării tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate”, au completat structurile judiciare.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat recent că Federația Rusă intenționează să controleze Republica Moldova începând din toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie și principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului, se ascunde din 2024 de justiția din țara sa, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de către PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.