Oamenii din Rep. Moldova, amenințați cu moartea din numele puterii. Reacția Guvernării: O nouă sperietoare a Rusiei

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, denunță faptul că mai mulți oameni au fost sunați și amenințați cu moartea din numele său, subliniind că Rusia urmărește, prin această metodă, să inducă neîncredere și să pună presiune pe instituții.

,,Mai mulți oameni au fost zilele acestea contactați și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate. Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții”, au subliniat reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate.

PAS menționează că va sesiza structurile de drept pentru a ancheta aceste acțiuni ilegale comise în numele său, avertizând oamenii să fie atenți și să nu cadă în plasa celor care distribuie asemenea falsuri.

,,Dragi cetățeni, vă rugăm să fiți foarte atenți și chibzuiți în următoarea perioadă, având în vedere că se vor intensifica apelurile, scrisorile, mesajele false, ca parte din planul de interferență a Rusiei, implementat de gruparea criminală Șor, pentru a deturna alegerile din Republica Moldova”, au conchis membrii PAS.

Strategia Kremlinului

Recent, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.

Lidera de la Chișinău a vorbit despre instrumentele principale prin care Moscova încearcă să influențeze procesele politice și electorale din țara sa, acestea fiind următoarele:

,,Coruperea electorală și finanțarea ilicită externă. Doar prin criptomonede se planifică finanțări în sumă de circa 100 de milioane de euro. Poliția acționează ferm - deja circa 25 de mii de amenzi au fost aplicate și au fost încasate aproape 15 milioane de lei.

Campanii de manipulare informațională străină;

Organizarea protestelor plătite;

Atacuri cibernetice asupra infrastructurii digitale care asigură desfășurarea alegerilor și asupra altor obiective de infrastructură critică;

Folosirea bisericii în scopul unui stat străin/instrumentalizarea religiei;

Utilizarea așa-numitor lideri de opinii și influenceri online ca intermediari pentru a transmite mesaje împotriva parcursului european al țării. Implicarea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Avem informații că aceste acțiuni sunt coordonate de unii lideri ai grupărilor criminale organizate precum Caramalac și Pruteanu;

Sabotarea procesului electoral în diasporă;

Influențe de tip hibrid în raport cu electoratul din UTAG și stânga Nistrului;

Mobilizarea și radicalizarea online prin promovarea extremismului și urii în societate”, a precizat lidera de la Chișinău.

Pe fondul acestor informații, președintele Maia Sandu a avertizat că urmează o perioadă dificilă, subliniind că viitorul Republicii Moldova, care aspiră să adere la Uniunea Europeană, depinde de cetățenii săi.