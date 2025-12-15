O postare a preşedintelui Parlamentului de la Chişinău declanșează controverse peste Prut. „Igor, 4, stai jos! Ai învățat istoria la Moscova!”

O postare a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a provocat valuri de critici pe rețelele sociale după ce a felicitat „minoritatea română” din Republica Moldova, stârnind dezbateri despre identitatea națională.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a fost ținta criticilor pe rețelele sociale după ce, pe 13 decembrie, a transmis felicitări „minorității române” din țară, cu ocazia Forumului Național al Minorităților Etnice.

„Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, belaruși și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună în pace”, şi-a început el postarea iniţială pe Facebook, mesajul sugerând clar că românii și moldovenii erau tratați ca etnii separate.

Formularea a generat sute de comentarii negative, iar ulterior oficialul a modificat postarea prin scoaterea virgulei dintre „moldoveni” și „români”, sperând că astfel va reduce nemulțumirea publicului, însă, odată stârniţi, oamenii nu s-au mai oprit şi criticile au continuat să curgă.

* „Să vă fie rușine domnule IGOR GROSU! O urare făcută, cu amărăciune și dezamăgire, de un moldovean român! Se pare că sunteți unul din liderii de opinie moldovani! Credeți că, dacă eliminați o virgulă ulterior în postare, ați reparat ceva? Sunt prea mulți moldovani care cred că sunt deștepți dacă stau cu fundul în două luntre! Păcat!”

* „Igor, 4 stai jos! Ai învățat Istoria la Moscova, milog obraznic.”

* „Numiți diferențele între un etnic român din regiunea Moldova și un etnic moldovean, fără să repetați propagandă rusă.”

* „Dna Tamara Golenco, economist, fost membru al Guvernului Druc, imi spunea, inca prin 92-93, ca exista un program latent in Guvern, in care se vorbeste despre faptul ca RM ar fi stat polietnic. Gluma se-ngroașă. Iese ca avem la guvernare pe cei care implementeaza programul «Statul polietnic».”

* „Nu există etnia moldovenească, suntem români! Mai aveți să promovați propaganda rusă?”

* „Să vă fie rușine, auzi: «moldoveni, români» promovarea moldovenismului a ajuns la cote înalte, de data asta e moldovenism europenist, nu sovietic. Cică mai aveți și cetățenie română, jalnic! Nu s-a decis că limba oficială «țării» e româna?”

* „Moldovenii sunt români, domnule Grosu! Să vă fie rușine!!!”

* „Postarea a fost redactată. S-a scos virgula dintre moldoveni si români. Bine ar fi dacă scoateți și cuvântul «moldoveni», care de fapt tot români sunt”.

* „Ție nu ți-e jenă de ce scrii aici!?”

* „Da’ de când Moldovenii și Români sunt 2 Națiuni diferite)?. Sau deja vă pregătiți să dați Moldova Moscovei ? Ce se întâmplă?”

* „Cu alte cuvinte «Bine ați venit în clubul minorităților, dragi moldoveni și români». Bravo, dl Grosu! Pollitical correct! Cine are ochi să vadă și cine are urechi să audă și în Chișinău, și la București. Suntem pașnici și neutri! Iubim să fim vițel blând care nu rămâne flămând, oricum ne-am fi numit! Ce contează?! Așa suntem, așa conducere alegem.”

* „Moldovenii nu-s tot români?”

* „Nu exista moldoveni și români, există doar români, prin asta care e diferența între dvs și oameni ca Dodon și Voronin?”, sunt doar câteva din sutele de comentarii lăsate de românii „minoritari” din Republica Moldova.