Sofia Vicoveanca, internată de urgență după ce a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție”

Artista de muzică populară Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a fost transportată de urgență la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a suferit un infarct miocardic în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, iar familia a cerut să se păstreze discreția.

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, dr. Tiberius Brădățan, „Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”. Sofia Vicoveanca a fost adusă de urgență la spital în jurul orei 4:00 dimineața, iar medicii au intervenit prompt, decizând internarea imediată, potrivit Cancan.

Îndrăgita artistă este cunoscută pentru energia și dedicarea cu care urcă pe scenă. În urmă cu câteva luni, ea povestea cât timp poate susține un spectacol: „Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz. Le recit și poezii scrise de mine. Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe Litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea”.

Familia artistei a cerut ca informațiile legate de starea sa de sănătate să rămână confidențiale, iar medicii continuă să monitorizeze evoluția acesteia.