Incident la granița ucraineano-română: un polițist de frontieră, rănit de un SUV care încerca să treacă ilegal

Un polițist de frontieră ucrainean a fost grav rănit după ce un șofer de SUV Range Rover a încercat să forțeze trecerea ilegală a graniței către România.

→ Imaginea 1/6: Șapte bărbați au încercat să treacă ilegal frontiera FOTO: Telegram /DPSU

Șoferul, aflat la volanul unui Range Rover cu numere de înmatriculare străine, a ignorat semnalele polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă direct asupra patrulei. În încercarea de a trece de linia de obstacole și de a intra ilegal în România, vehiculul a lovit unul dintre grăniceri, provocându-i multiple leziuni grave.

Victima a fost spitalizată și supusă unei intervenții chirurgicale, iar autoritățile precizează că, în prezent, viața sa nu mai este în pericol, informează Ukrainska Pravda, citând autoritățile ucrainene.

Acțiunea forțelor de ordine

Ulterior, polițiștii de frontieră, împreună cu angajații Poliției Naționale, au descoperit vehiculul abandonat la periferia uneia dintre localități. În timpul operațiunilor, au fost reținute șase persoane care se aflau în mașină în momentul tentativei de trecere ilegală a frontierei. Căutările pentru șoferul fugar continuă, menționează autoritățile.