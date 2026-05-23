Avram Gal, întâlniri cu oficiali militari americani la Washington: „Este o onoare să reprezint România”

Omul de afaceri Avram Gal, președinte al filialei PSD din Câmpia Turzii, a anunțat, printr-o postare publicată pe Facebook, că a participat la mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanți guvernamentali și militari americani, în marja evenimentelor TAPS desfășurate la Washington DC.

Potrivit acestuia, în calitate de fost consilier al ministrului Apărării Naționale, a avut ocazia să poarte discuții cu lideri militari de rang înalt din Statele Unite.

„Astăzi, în marja evenimentelor TAPS din Washington DC, am avut onoarea să particip la mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanți guvernamentali și militari americani”, a transmis Avram Gal.

Acesta a precizat că unul dintre oficialii americani cu care s-a întâlnit a fost generalul Michael A. Guetlein, despre care afirmă că „cunoaște foarte bine România și apreciază Armata Română”.

„Unul dintre generalii care cunosc foarte bine România și apreciază Armata Română este generalul Michael A. Guetlein, Director al Golden Dome, un program strategic major al SUA dedicat apărării împotriva amenințărilor avansate cu rachete”, a mai scris liderul PSD Câmpia Turzii.

Avram Gal a susținut că discuțiile purtate au reconfirmat relația bună dintre România și Statele Unite și necesitatea consolidării cooperării strategice dintre cele două state.

„Este o onoare să reprezint România în astfel de contexte internaționale și să promovez imaginea țării noastre, a Armatei Române și a parteneriatului strategic româno-american”, a transmis acesta.