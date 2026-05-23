Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
Radu Miruță, după discuțiile cu omologul lituanian: „Flancul Estic este un efort real, zilnic”

România și Lituania își coordonează eforturile pentru întărirea Flancului Estic, a transmis ministrul Apărării Radu Miruță, după discuțiile cu omologul său, Robertas Kaunas, privind cooperarea militară și apărarea aeriană.

Radu Miruță și Robertas Kaunas FOTO: FB

„Întărirea Flancului Estic nu este o formulă abstractă și nici un slogan. Este un efort concret, la care se lucrează în fiecare zi, prin decizii, investiții și misiuni reale”, a transmis ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un mesaj pe FB. 

Oficialul a subliniat că militarii români au demonstrat în repetate rânduri profesionalism și curaj în executarea misiunilor, iar responsabilitatea autorităților este de a le asigura sprijinul necesar, inclusiv prin dotări moderne și o strategie de apărare pe termen lung.

Miruță laudă profesionalismul militarilor români 

„Militarii noștri au demonstrat deja, în numeroase situații, că își fac datoria cu profesionalism și curaj. Tocmai de aceea, responsabilitatea noastră, a celor care au oportunitatea de a lua decizii, este să le oferim sprijinul de care au nevoie, prin echipamente moderne și printr-o viziune strategică pe termen lung”, a adăugat el.

În cadrul discuțiilor bilaterale, oficialul român a mulțumit părții lituaniene pentru dialogul „extrem de deschis și aplicat” privind consolidarea capacităților de apărare pe întreg Flancul Estic, de la nord la sud, dar și pentru aprecierea exprimată față de modul în care militarii români își îndeplinesc misiunile în spațiul aerian baltic.

Ministrul a făcut referire și la reușita recentă a militarilor români care au contribuit la neutralizarea unei drone, considerând că acest episod transmite „un mesaj clar” privind eficiența cooperării aliate.

„Reușita recentă a militarilor români, care au contribuit decisiv la neutralizarea unei drone, a transmis un mesaj clar: pe Flancul Estic, vigilența, profesionalismul și cooperarea aliată funcționează”, a declarat Miruță, mulțumindu-le militarilor pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea.

Un alt subiect abordat a fost combaterea dezinformării, pe care ministrul o consideră o amenințare directă la adresa securității regionale. Acesta a avertizat că presiunea informațională are rolul de a slăbi încrederea dintre state și dintre cetățeni și instituții.

„Securitatea nu înseamnă doar tehnică militară și capabilități de apărare. Înseamnă și încrederea societății în propriile instituții și susținerea publică pentru efortul de apărare”, a spus oficialul român.

Miruță a adăugat că atât România, cât și Lituania se confruntă zilnic cu fenomene de propagandă și dezinformare, motiv pentru care a propus ca la un viitor summit de la Ankara să fie inclusă o discuție aplicată pe acest subiect, cu obiectivul construirii unui mesaj comun al statelor din Flancul Estic și zona baltică.

„Am propus ca la summitul de la Ankara să existe o discuție consistentă despre dezinformare ca risc major de securitate, iar statele din Est și din zona baltică să construiască un mesaj comun”, a precizat ministrul.

De asemenea, oficialul a subliniat necesitatea accelerării dezvoltării industriei europene și naționale de apărare, astfel încât aceasta să poată răspunde mai rapid cerințelor actuale de securitate.

„În paralel, am discutat și despre nevoia de a accelera dezvoltarea industriei de apărare europene și locale astfel încât aceasta să poată răspunde mai rapid cerințelor tot mai mari de securitate și să livreze capabilitățile necesare într-un timp compatibil cu realitățile de astăzi”, a mai transmis acesta.

La finalul postării, ministrul Apărării a reiterat că securitatea Flancului Estic se bazează pe cooperare aliată, capabilități moderne, oameni pregătiți și sprijin public constant, subliniind că România rămâne un actor activ în consolidarea apărării regionale.

Securitatea Flancului Estic se construiește prin oameni pregătiți, parteneriate solide, sprijin public, capabilități moderne și capacitatea de a răspunde rapid atât amenințărilor militare, cât și celor informaționale. Iar România este parte activă a acestui efort”, a mai spus Miruță. 

