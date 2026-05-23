Femeie de 24 de ani din Constanța, acuzată că a înjunghiat un bărbat. Ea a sunat la 112 și a anunțat atacul

Un bărbat de 47 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat într-un imobil din municipiul Constanța, iar cea care a alertat autoritățile a fost chiar femeia suspectată că a comis fapta.

Potrivit Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 03:40, când polițiștii Secției 2 au fost sesizați prin apel la 112 de către o femeie care a anunțat că, în cursul nopții, ar fi înjunghiat un bărbat, notează publicația Ziua de Constanța.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, într-un imobil din municipiul Constanţa fiind identificat un bărbat, de 47 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru îngrijiri medicale.

Totodată, femeia, în vârstă de 24 de ani, a fost dusă la sediul Secției 2 pentru audieri. Anchetatorii au precizat că între cele două persoane nu fuseseră reclamate anterior conflicte.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.