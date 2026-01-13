O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați

O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe cei doi, cât și pe îngrijitoarea proprietarei.

Jaful a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie a anului trecut, când doi indivizi, purtând măști și șepci, au pătruns în apartamentul unei pensionare, care se afla atunci în compania unei prietene în vârstă de 64 de ani.

Cele două femei au fost agresate și trântite la pământ, după care agresorii au răscolit locuința, furând bijuterii și aproximativ 2.000 de euro în numerar, apoi au fugit.

Proprietara, în vârstă de 83 de ani, a fost rănită și a fost consultată de personalul medical al Spitalului din Padova.

La fața locului au intervenit carabinierii, alertați de vecini, care au analizat înregistrările video surprinse de sistemele de supraveghere din zonă.

Gafa celor doi indivizi

Anchetatorii au stabilit că jefuitorii au intrat atât în blocul de locuințe, cât și în apartament, folosind chei aflate în posesia lor. Totuși, aceștia s-au dat de gol când și-au schimbat hainele, măștile și șepcile în apropierea locuinței victimei, expunându-și fețele camerelor video.

Astfel, au fost identificați doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 32 și 33 de ani, ambii domiciliați în Padova și cunoscuți pentru infracțiuni de natură patrimonială.

Investigațiile ulterioare au dus la identificarea celei de-a treia complice: o femeie originară din Republica Moldova, îngrijitoarea bătrânei, care a sustras cheile locuinței și le-a furnizat acestora informații precise despre locul unde erau păstrate banii și bijuteriile.

Arestați de autoritățile italiene

Toți trei au fost arestați și transferați la penitenciarele din Padova și Verona din Italia, potrivit publicației „Il Mattino di Padova”.