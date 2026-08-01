 Primul caz de virus West Nile confirmat la Iași. Alți doi pacienți sunt investigați | adevarul.ro
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Primul caz de virus West Nile confirmat la Iași. Alți doi pacienți sunt investigați

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Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași au confirmat primul caz de infectare cu virusul West Nile din această vară. Este vorba despre o tânără de 22 de ani din județul Vaslui, care s-a prezentat la spital cu simptome neurologice severe.

Primul caz de virus West Nile confirmat la Iași. FOTO: Arhivă
Primul caz de virus West Nile confirmat la Iași. FOTO: Arhivă

Managerul unității medicale, dr. Florin Roșu, a declarat că, în cursul lunii iulie, trei persoane au fost investigate cu suspiciune de infecție cu virusul West Nile, însă doar unul dintre cazuri a fost confirmat până în prezent, notează Agerpres

Potrivit medicului, pacienta de 22 de ani s-a prezentat inițial la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui acuzând dureri de cap, tulburări de vorbire, amețeli, instabilitate la mers și vedere dublă.

„Simptomele au debutat în cursul zilei prezentării la unitatea medicală. A fost evaluată imagistic fără a se observa modificări patologice. În urma investigaţiilor efectuate în cadrul clinicii noastre, diagnosticul cu virusul West Nile a fost confirmat”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu.

Medicul a precizat că, din discuțiile purtate cu pacienta, aceasta nu călătorise recent în mediul rural și nu își amintea să fi fost înțepată de țânțari.

„Din anamneză a reieşit că pacienta nu a călătorit recent în mediul rural şi nu ar fi avut înţepături evidente de ţânţari, ceea ce ridică, evident, întrebări legate de circumstanţele expunerii”, a explicat medicul.

Tânăra a primit tratament simptomatic, iar starea sa de sănătate este în prezent favorabilă.

Alte două cazuri sunt investigate

La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au mai fost internați doi pacienți cu suspiciune de infecție cu virusul West Nile.

Este vorba despre un bărbat de 50 de ani din Iași, ale cărui analize sunt încă în lucru, și un alt pacient, în vârstă de 70 de ani.

Medicii avertizează: virusul circulă activ în această perioadă

Dr. Florin Roșu atrage atenția că virusul West Nile continuă să circule în România, iar sezonul cald favorizează transmiterea acestuia prin înțepătura țânțarilor infectați.

„Cazurile identificate în cadrul clinicii noastre confirmă faptul că infecţia cu virusul West Nile reprezintă o realitate activă atât în ţara noastră, dar mai ales în regiunea noastră. În acest context, rămâne esenţială supravegherea epidemiologică activă, diagnosticarea promptă a cazurilor suspecte, precum şi menţinerea măsurilor de prevenţie la nivel individual şi comunitar în sezonul cald, în lunile mai-noiembrie, când activitatea ţânţarilor este maximă”, a declarat medicul.

Specialiștii recomandă populației să folosească repelente împotriva țânțarilor, să poarte haine care acoperă pielea în special seara și dimineața și să se prezinte la medic cât mai repede dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap, amețeli, tulburări de vedere sau de vorbire.

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