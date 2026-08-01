Massive Attack nu mai are voie în Singapore. Autoritățile au transmis un avertisment populației

Massive Attack nu va mai putea concerta în Singapore, după ce autoritățile au anunțat că nu vor mai aproba viitoare spectacole ale formației. Doi membri ai trupei au primit „avertismente severe” și interdicție de intrare în țară.

Autoritățile din Singapore au anunțat că formația britanică de trip-hop Massive Attack nu va mai primi aprobare pentru spectacole în țară, după ce doi membri ai trupei au afișat un steag palestinian în timpul concertui de miercuri, 29 iulie.

Decizia vine pe fondul regulilor stricte pe care țara le aplică în privința mesajelor politice și a simbolurilor afișate în spațiul public. Singapore are o legislație severă privind organizarea evenimentelor și manifestările publice, iar afișarea steagurilor străine, a emblemelor naționale sau a altor simboluri asociate unor cauze politice este permisă doar cu aprobarea autorităților.

Potrivit poliției, cei doi membri ai formației care au ținut steagul pe scenă în timpul concertului de miercuri au primit „avertismente severe” și au fost informați că nu mai pot intra în Singapore.

Autoritățile nu au precizat identitatea celor doi artiști.

O înregistrare video distribuită online îi arată pe cei doi membri Massive Attack desfășurând un steag palestinian în fața publicului, moment întâmpinat cu aplauze și urale puternice.

După finalizarea anchetei și consultarea procurorilor, poliția a anunțat că a luat măsuri împotriva celor doi artiști și că le-a interzis revenirea în orașul-stat, notează The Guardian.

„În ciuda faptului că organizatorul evenimentului recunoscuse anterior condițiile impuse prin licență, în timpul spectacolului doi membri ai formației au ținut pe scenă un steag străin, iar unul dintre ei a strigat, de asemenea, «Free Palestine»”, a transmis poliția.

Pe lângă măsurile luate împotriva celor doi membri ai trupei, autoritatea de reglementare a mass-media din Singapore a analizat dacă au fost încălcate condițiile de autorizare ale evenimentului. Instituția a transmis că nu va aproba pe viitor cereri pentru concerte Massive Attack, având în vedere interdicția de intrare impusă artiștilor.

Singapore este unul dintre cele mai importante centre pentru concerte din Asia de Sud-Est și a găzduit în ultimii ani spectacole ale unor artiști internaționali precum Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran și Bruno Mars.

După incidentul cu Massive Attack, poliția singaporeză a transmis un apel către populație și către cetățenii străini „să evite importarea politicii externe, deoarece acest lucru poate afecta coeziunea socială și respectarea statului de drept”.

Promotorul concertului nu a oferit un punct de vedere până la momentul publicării informației şi nici formația nua transmis niciun comentariu oficial.

Trupa e cunoscută pentru mesajele sale politice

Massive Attack este una dintre formațiile britanice cunoscute pentru pozițiile sale critice față de acțiunile militare ale Israelului în Gaza. Trupa și-a folosit în mai multe rânduri vizibilitatea publică pentru a susține cauza palestiniană.

În aprilie, solistul Robert Del Naja s-a numărat printre cele peste 200 de persoane arestate la un protest desfășurat în Trafalgar Square, la Londra, în sprijinul grupului activist Palestine Action, interzis ulterior de autoritățile britanice.