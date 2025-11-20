Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de structurile judiciare moldovene

Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova.

,,Pe caz, pânǎ la moment, urmare a efectuării unui șir întreg de acțiuni de urmărire penală și de investigație care continuă și la moment, au fost reținute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”, au subliniat structurile judiciare moldovene.

Reținerile au fost făcute de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), alături de angajații Serviciului Vamal, precum și de cei ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Conform informațiilor preliminare ale autorităților, camionul nu a traversat granița moldo-ucraineană, dar acestea refuză să ofere alte detalii cu privire la acest caz.

,,Dosarul este în curs de investigare, astfel încât amǎnunte urmeazǎ sǎ comunicǎm la un stadiu ulterior al cercetǎrii penale. Între timp, persoanele vizate beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii”, au adăugat acestea.

Reacția Șefului SV de la Chișinău

Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni. Tot el susține că incidentul arată importanța dotării structurii cu echipament modern.

,,Camionul cu armament a fost descoperit în această noapte de autoritatea vamală română, după ce funcționarul serviciului vamal de pe partea moldovenească a solicitat inițierea controlului, având în vedere că scanerul se află pe partea română. Acest caz ne arată, inclusiv, cât de important este să avem echipament de scanare performant și în toate punctele de trecere a frontierei”, a subliniat funcționarul.

Radu Vrabie a adăugat că structura pe care o conduce a sesizat procurorii, fiind inițiată o cauză penală.

,,Suntem cei mai interesați ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent. Securitatea națională, securitatea frontierelor este prioritatea noastră fundamentală și orice încălcare a acesteia va fi sancționată dur. În colaborare cu instituțiile române, cu organele penale din Republica Moldova, Serviciul Vamal va desfășura propria investigație internă pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate”, a conchis șeful SV.

O anchetă penală a fost inițiată și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), aceasta fiind in rem pentru grup infracţional organizat şi contrabandă calificată.

”La data de 20 noiembrie 2025, pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Investigațiile au fost declanșate după ce, la data de 20.11.2025, la intrarea în România prin vama Albița, a fost depistat un autocamion aparținând unei firme de transport din Republica Moldova, încărcat cu elemente de armament, având ca destinatar, conform documentelor, un beneficiar din Israel.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

DIICOT și structurile de securitate ale României sunt în alertă după ce, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1:30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță conducând un camion cu o remorcă de tip container, în care se aflau „elemente metalice”.

Vameșii au oprit camionul, l-au scanat, iar în urma verificării a reieșit că în acesta se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete. Șoferul ar fi declarat că armamentul urma să ajungă în Israel.