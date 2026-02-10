România ratează o investiție uriașă: gigantul sud-coreean al tutunului a ales o altă țară pentru giga-fabrică

Cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud a analizat posibilitatea construirii unei giga-fabrici în România, cu impact regional, însă a decis în final să investească într-o unitate mai mică în Kazahstan.

România a fost la un pas de a atrage o investiție importantă din partea KT&G (fost Korea Tobacco & Ginseng), liderul pieței de tutun din Coreea de Sud și al cincilea producător la nivel mondial. Compania a luat în calcul construirea unei fabrici de dispozitive pentru încălzirea tutunului, însă proiectul nu s-a concretizat, investiția fiind direcționată în cele din urmă către Kazahstan, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Planuri analizate pe piața românească

KT&G și-a deschis o subsidiară în România în 2023, iar în aprilie 2024 a lansat pe piața locală brandul său fanion de țigarete superslim, ESSE. Surse Profit.ro susțin că producătorul sud-coreean a căutat un amplasament potrivit pentru o fabrică și a lucrat inclusiv cu consultanți locali în această direcție.

Sursele Profit.ro spun că în România voia să investească mai mult, ceea ce ar fi transformat proiectul într-o investiție de amploare, cu impact regional.

Decizia finală: Kazahstan

În cele din urmă, compania a optat pentru deschiderea unei fabrici de dimensiuni mai reduse în Kazahstan, unde a investit aproximativ 135 de milioane de dolari. Unitatea a fost construită în regiunea Almatî și este destinată atât producției, cât și exportului, pentru a răspunde cererii din Europa și din țările Comunității Statelor Independente.

Contactați de Profit.ro, reprezentanții KT&G nu au oferit un punct de vedere până la publicarea articolului. În prezent, în România funcționează trei mari fabrici de tutun, operate de JTI, Philip Morris International și BAT.