De ce a murit Catherine O’Hara, îndrăgita „mamă a lui Kevin”. Medicii legiști au făcut public certificatul de deces

Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, care a încetat din viață la sfârșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani, notează Fox News. Actrița, cunoscută pentru rolurile sale din filmul de succes „Home Alone” (1990) și din serialul câștigător de Emmy „Schitt’s Creek”, a fost transportată de urgență la spital din cauza dificultăților de respirație.

Potrivit certificatului de deces emis de biroul medicului legist al județului Los Angeles, cauza principală a morții a fost un cheag de sânge în plămâni.

De asemenea, documentul menționează cancerul rectal ca afecțiune secundară. Catherine O’Hara a fost transportată la spital pe 30 ianuarie, după ce a prezentat dificultăți respiratorii acasă, în cartierul Brentwood din Los Angeles, iar la scurt timp după internare a fost declarată decedată.

Actrița canadiană, apreciată atât de public, cât și de critici, a lăsat o amprentă puternică în lumea cinematografiei și a televiziunii. În afară de rolul iconic din „Home Alone”, O’Hara a jucat în filme precum „Beetlejuice” și a avut apariții recente în serialul satiric „Hollywood” de pe Apple TV+, intitulat „The Studio”. Talentul său a fost recunoscut prin multiple nominalizări și premii, inclusiv Emmy, iar carisma și umorul său au făcut-o iubită de milioane de fani din întreaga lume.