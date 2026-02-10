Kremlinul pierde miliarde: producția de petrol scade, iar petrolierele cu materii prime nu își găsesc cumpărători

Industria petrolieră a Rusiei traversează o perioadă dificilă, pe fondul sancţiunilor impuse de Statele Unite şi al reducerii accesului la pieţele internaţionale. Potrivit agenţiei Bloomberg, producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună consecutiv, iar volume semnificative de ţiţei rămân blocate pe mare, fără a găsi cumpărători.

În luna ianuarie, producţia de petrol a Rusiei s-a redus cu aproape 300.000 de barili pe zi sub nivelurile permise de acordul OPEC+, au declarat surse apropiate situaţiei. La preţurile actuale ale petrolului, această scădere echivalează cu pierderi de aproximativ 9 milioane de dolari pe zi.

Datele Bloomberg arată că Rusia a produs, în medie, 9,28 milioane de barili de ţiţei pe zi în ianuarie, excluzând condensatul de gaze. Nivelul este cu 46.000 de barili mai mic decât în decembrie, când producţia fusese deja redusă. Scăderea este pusă pe seama dificultăţilor întâmpinate de companiile ruseşti în vânzarea petrolului, în contextul presiunilor exercitate de Washington asupra principalilor cumpărători.

India îşi reduce achiziţiile

Un moment-cheie pentru exporturile ruseşti de petrol a fost decizia preşedintelui american Donald Trump de a elimina, la începutul lunii februarie, tarife suplimentare de 25% aplicate produselor indiene, în schimbul angajamentului Indiei de a opri achiziţiile de petrol rusesc. Autorităţile de la New Delhi au confirmat acordul comercial, fără a oferi detalii publice privind componenta energetică.

Ulterior, majoritatea rafinăriilor indiene, atât de stat, cât şi private, au suspendat achiziţiile de petrol rusesc de pe piaţa spot. India a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de ţiţei rusesc după declanşarea războiului din Ucraina, iar retragerea sa reprezintă o lovitură semnificativă pentru veniturile Moscovei.

Petrol blocat pe mare

În lipsa cumpărătorilor, cantităţi tot mai mari de petrol rusesc sunt stocate pe nave petroliere. La începutul lunii februarie, aproximativ 143 de milioane de barili de ţiţei se aflau pe mare, aproape dublu faţă de nivelul înregistrat cu un an în urmă şi cu circa 25% mai mult decât la sfârşitul lunii noiembrie.

Unele transporturi sunt redirecţionate către China, celălalt mare cumpărător al petrolului rusesc. Cu toate acestea, analiştii avertizează că piaţa chineză ar putea să nu poată absorbi volumele suplimentare refuzate de India. Deşi Beijingul continuă să achiziţioneze petrol rusesc la preţ redus, cererea internă are limite.

Impact asupra bugetului Rusiei

Reducerea producţiei şi a exporturilor pune presiune directă asupra bugetului rus. În 2025, sectorul petrolului şi gazelor a contribuit cu aproximativ 23% la veniturile guvernamentale. În luna ianuarie, încasările din petrol au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, pe fondul preţurilor globale mai mici, al discounturilor aplicate petrolului rusesc şi al aprecierii rublei.

Dacă tendinţa de scădere a producţiei va continua, Rusia riscă să piardă cotă de piaţă în favoarea altor membri OPEC+. Deşi alianţa OPEC+ a convenit să menţină nivelurile actuale de producţie în primul trimestru din 2026, strategia de după luna martie nu a fost încă stabilită public.

Săptămâna trecută, vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat că OPEC+ anticipează o creştere a cererii globale de petrol începând din martie sau aprilie. Declaraţia este relevantă în contextul în care Rusia a pledat recent pentru o abordare prudentă privind majorarea producţiei, cu scopul de a menţine preţurile ridicate.

Oficiali ruşi şi reprezentanţi ai industriei avertizează, de asemenea, că o eventuală înăsprire a restricţiilor europene asupra transportului maritim de petrol rusesc sau interceptarea navelor din aşa-numita „flotă din umbră” ar reprezenta riscuri suplimentare majore pentru economia Rusiei.