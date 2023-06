Maia Sandu: Guvernarea de la Chișinău nu se mai umilește în fața Kremlinului

Lidera de la Chișinău declară că Moscova arată în continuare lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chișinău nu se mai umilește, așa cum s-a întâmplat în trecut, în fața Kremlinului, iar țara sa este mult mai rezilientă, inclusiv energetic.

,,Moscova în continuare arată lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chișinău, care reprezintă cetățenii Republicii Moldova, nu se mai umilește așa cum s-a întâmplat în trecut în fața Kremlinului, guvernarea de la Chișinău apără interesele cetățenilor și spune lucrurilor pe nume. Atunci când vedem lipsă de respect din partea Moscovei, noi spunem despre acest lucru, atunci când vedem încercări de a destabiliza situația în Republica Moldova, am spus-o sus și tare, nu am ascuns detaliile așa cum au făcut alte guvernări în trecut”, a declarat președinta Maia Sandu pentru postul TV Vocea Basarabiei din țara vecină.

,,Nu suntem dependenți energetic de Federația Rusă”

Totodată, șefa statului vecin afirmă că Republica Moldova de astăzi este una mult mai rezilientă, inclusiv din punct de vedere energetic și nu mai depinde de mai multe luni la acest capitol de Rusia.

,,În primul rând, pentru că nu suntem dependenți energetic de Federația Rusă, așa cum eram acum câteva luni, pentru că în această iarnă am demonstrat că ne putem descurca fără gazele din Federația Rusă, pentru că am început să lucrăm serios la proiecte care să ne asigure această diversitate și să crească această diversitate și pe partea de asigurare cu energie electrică, și pe partea de asigurare cu gaze naturale și pentru că avem tot mai mulți prieteni, și pentru că există tot mai multă atenție pentru Republica Moldova și am văzut acest lucru inclusiv la Summitul Comunității Politice Europene. Însuși faptul că acest summit a avut loc în Republica Moldova demonstrează o încredere, o atenție, un sprijin mai mare din partea țărilor de pe continent pentru Republica Moldova”, a conchis Maia Sandu.

Maia Sandu și guvernarea PAS, ținta criticilor Kremlinului

Atât președinta Sandu, cât și guvernarea PAS de la Chișinău au fost în ultima perioadă de multe ori ținta criticilor din partea Moscovei.

De exemplu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat recent un atac dur la adresa conducerii țării din cauza intenției eliminării datei de 9 mai ca Ziua Victoriei.

,,Este o conducere fake a Republicii Moldova, sunt oameni care doar se prefac că sunt conducerea țării, dar sunt promotorii intereselor altor țări în realitate”, a menționat reprezentanta Kremlinului cu referire la proiectul partidului de guvernământ care prevede ca Ziua Victoriei să nu mai fie sărbătorită în data de 9 mai, în țara vecină.

Ba mai mult, Rusia a amenințat în repetate rânduri Republica Moldova, susținând că „merge pe calea Ucrainei”, invadată în februarie anul trecut de soldații lui Putin.

De altfel, multe dintre amenințări au fost înregistrate la scurt timp după ce Maia Sandu a denunțat tentativa Moscovei de a destabiliza Chișinăul.