Cea mai ciudată ofertă imobiliară: o casă de 3 milioane de euro oferită gratuit de proprietar. Care este condiția

O ofertă imobiliară neobișnuită a devenit virală la nivel internațional: o casă de lux este oferită gratuit, însă cu o singură condiție. Proprietatea se află pe insula Nantucket, una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Statele Unite.

Persoanele interesate trebuie să asigure relocarea completă a construcției într-un termen limitat.

Oferta face parte din programul local „Demolition Delay Bylaw”, prin care autoritățile încearcă să reducă demolările și cantitatea de deșeuri din construcții, încurajând în schimb mutarea și reutilizarea clădirilor existente, potrivit New York Post.

„De ce să ajungă aceste case la groapa de gunoi, când pot fi reutilizate?”, a declarat agenta imobiliară Shelly Lockwood, citată de presa internațională.

Locuința dispune de trei dormitoare, două băi și o suprafață de aproximativ 161 de metri pătrați, fiind amplasată pe un teren de circa 5.000 de metri pătrați.

Proprietatea se află pe insula Nantucket, unde terenurile disponibile sunt extrem de limitate.

Interesant este că imobilul nu este afectat de eroziunea costieră, o problemă frecventă în regiune, care determină în mod obișnuit relocarea caselor.

Cei interesați trebuie să trimită o scrisoare de intenție atât proprietarului, cât și autorităților locale din domeniul construcțiilor, demonstrând în același timp capacitatea de a muta casa în termenul impus.

Costurile de relocare sunt estimate între 150.000 și peste 500.000 de dolari, însă investiția rămâne considerată atractivă, în contextul în care prețul mediu al unei locuințe în Nantucket depășește 4,4 milioane de dolari. Terenurile libere pot ajunge la aproximativ 1,65 milioane de dolari.

„Astfel de oportunități sunt foarte rare și foarte căutate. Practic, poți obține o casă valoroasă pentru costul mutării ei.”, a precizat agenta imobiliară.