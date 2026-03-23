Lidera de la Chișinău a convocat ședința Consiliului Național de Securitate. Ce subiecte sunt abordate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS) pentru a discuta ,,măsurile necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a preveni riscurile de securitate generate de acest fenomen”.

Ședința Consiliului Național de Securitate a început la ora 11.00, conform responsabililor Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

După ședință, lidera de la Chișinău va susține o conferință de presă, aceasta urmând să înceapă la 13.30.