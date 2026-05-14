Fostul om de încredere al lui Zelenski a fost arestat preventiv: construcții de lux și milioane de euro dispărute

Unul dintre cei mai influenți foști oficiali de la vârful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, se află în centrul unui scandal major de corupție, după ce o instanță a decis plasarea sa în arest preventiv pentru o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Potrivit agenției dpa, decizia judecătorilor vine în contextul unor acuzații de spălare de bani, într-un dosar care vizează presupusa implicare a acestuia și a altor cinci persoane într-o rețea organizată.

Procurorii susțin că gruparea ar fi fost implicată în spălarea a aproximativ nouă milioane de euro, bani care ar fi fost direcționați către un proiect imobiliar de lux în apropiere de Kiev.

Instanța a stabilit o cauțiune de 2,72 milioane de euro, sumă pe care Iermak afirmă că nu o poate achita. Acesta neagă categoric toate acuzațiile aduse și susține că nu are legătură cu presupusele fapte investigate de procurori, potrivit Agerpres.

Andrii Iermak a respins acuzațiile de corupție formulate împotriva sa, calificându-le drept „nefondate”, în cadrul audierii la care a fost supus marți, 12 mai.

„Notificarea de suspiciune este nefondată”, a transmis acesta pe Telegram, referindu-se la documentul procedural prin care o persoană este informată că este suspectată de comiterea unei infracțiuni,

Andrii Iermak, fostul consilier de top al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și-a dat demisia la finalul lunii noiembrie, în urma izbucnirii unui scandal de corupție care a dus și la percheziții la domiciliul său.

Până atunci, el era considerat una dintre cele mai influente figuri din cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, conducând Biroul Prezidențial din anul 2020 și fiind văzut drept una dintre mâinile sale drepte în administrație.