Cum vrea Kremlinul să compromită referendumul pe tema aderării în Republica Moldova ANALIZĂ

Găgăuzia, o regiune prorusă din Rep. Moldova, ar putea să refuze să deschidă secții de votare la referendumul pe tema aderării la UE, afirmă experții de la Chișinău consultați de ,,Adevărul”. Demersul ar avea loc la solicitarea Kremlinului, care va folosi Găgăuzia pentru destabilizarea țării vecine.

Recent, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că Rusia speră să folosească Transnistria și Găgăuzia pentru a desfășura operațiuni hibride de destabilizare a Republicii Moldova în perioada premergătoare discuțiilor de aderare la UE și a alegerilor prezidențiale.

Avertizarea a venit în contextul în care bașcana Găgăuzia, Evgenia Guțul, s-a întâlnit cu Serghei Kirienko, șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, dar și cu președintele Vladimir Putin.

Evghenia Guțul a solicitat susținere, denunțând ,,presiuni” din partea Chișinăului, sprijinul fiind solicitat la câteva zile după ce așa-zișii deputați din regiunea separatistă transnistreană au aprobat o rezoluție prin care au solicitat ajutorul, inclusiv Rusiei, să apere cei peste 220.000 de cetățeni ruși.

Strategie contra UE

Iar șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a declarat că Rusia are o strategie privind compromiterea procesului de aderare al statului la UE, aceasta vizând referendumul pe tema integrării și alegerile, iar gruparea condusă de oligarhul fugar Ilan Șor ar fi principală aliată a Kremlinului.

„Adevărul” a vorbit cu mai mulți experți despre acțiunile care vizează Transnistria și Găgăuzia, pe care le va întreprinde Rusia în vederea realizării planurilor sale, dar și despre cele ale Chișinăului în vederea prevenirii și stopării acțiunilor de realizarea cărora ar fi responsabil Ilan Șor, politician sprijinit de Kremlin, care ar avea un interes deosebit în acest sens, adică să-și protejeze afacerile.

,,Vedem semne de activizare fără precedent în ceea ce privește Găgăuzia. Niciun bașcan nu s-a întâlnit la un nivel atât de înalt, inclusiv cu responsabilii de la Kremlin pentru alegerile pe interior (n.r. - interne). Vorbim despre domnul Kirienko care este cunoscut pentru faptul că știe să facă diferite scheme pentru a mări electoratul care votează pentru Putin sau a depresa numerele electoratului de protest (n.r. - a modifica numărul celor cu drept de vot). În ceea ce privește Transnistria am văzut o reacție absentă din partea lui Putin în cazul adresării către Adunarea Federală, dar în același timp a fost o reacție destul de virulentă a domnului Lavrov la aceste solicitări de suport diplomatic din partea Transnistriei. Putem să avem o strategie din câteva elemente: în primul rând delimitarea interesului sau cumva a vocii Transnistriei pentru a spune că ea nu este consultată în procesul de integrare europeană, nu participă la acest referendum, nu are o reprezentare normală în cadrul procesului de negociere și ca urmare nu poate să se integreze împreună cu Republica Moldova în Uniune, aceasta ar fi o variantă ușoară. Printre variantele mai complicate ar fi protestele, blocarea transportului dinspre și înspre Republica Moldova. Deja vedem situații în care este blocat accesul fermierilor din partea de dreapta a Nistrului la terenurile pe care le au în stânga Nistrului, adică niște elemente de violență cu intensitate joasă pentru a vedea care va fi reacția Republicii Moldova și cum va fi posibil să se așeze la masa de negocieri ca să renegocieze situația externă în domeniul fiscal”, declară Andrei Curăraru, expert în securitate al comunității WatchDog.md.

,,Campanie electorală foarte dură”

Totuși, specialistul în securitate al comunității WatchDoG.md, Andrei Curăraru, subliniază că Găgăuzia condusă de bașcana Evghenia Guțul, o apropiată a fugarului Ilan Șor, va fi implicată mai mult în compromiterea referendumului privind integrarea Republicii Moldova la Blocul Comuniar.

,,Găgăuzia se pare că se pregătește de o campanie electorală foarte dură împotriva referendumului și împotriva Maiei Sandu. Nu excludem că va fi inclusiv boicotat acest referendum și pot să nu fie deschise chiar secții de votare în regiune, având în vedere că ei vor afirma că deja au făcut acest referendum cu zece ani în urmă și rezultatul era de nivelul de 90 % împotriva integrării Uniunii Europene. Eu cred că obiectivul nu este de a influența rezultatele, dar de a influența prezența la vot și legimitatea acestei proceduri. Am văzut recent decizia Curții Constituționale care a fost cumva în favoarea autonomiei în legătură cu retrocedarea TVA-ului din bugetul Găgăuziei, astfel putem să anticipăm că se vor adresa reprezentanții diferitor partide la Curtea Constituțională, spunând că fără petrecerea referendumului în regiune nu este posibilă fixarea rezultatelor. Și asta pentru că o bună parte, cu toate că vorbim de mai puțin de 5 % a populației, nu a participat și nu a putut să-și exercite dreptul de vot, acesta fiind programul maxim. Programul minim ar fi să vorbească că la referendumul pentru integrare europeană nu participă Transnistria, nu participă Găgăuzia și pro-aderare votează un număr mic de persoane”.

Scopul slăbirii forțelor pro-europene

O părere similară cu privire la folosirea mai mult a Găgăuziei de Kremlin în planul de destabilizarea a Chișinăului o are și expertul politic, Ion Tăbîrță, acesta susținând că se va încerca tensionarea la nivel regional a regiunii separatiste Transnistria.

,,În context intern va fi folosită mai mult UTA Găgăuzia deoarece este în câmpul constituțional al Republicii Moldova, iar regiunea transnistreană nu, iar evident tot acest lucru se va face în preajma alegerilor prezidențiale, dar în mod special ale celor parlamentare și se dorește scăderea raitingului electoral al partidului de guvernământ, al președintelui Maia Sandu. Astfel, ca la următoarele scrutine să avem alte forțe politice care vor acumula scorul necesar ca să formeze o guvernare anti-europeană și mult mai loială Federației Ruse”, afirmat Tăbîrță.

Scopurile lui Ilan Șor

Ion Tăbîrță nu exclude reluarea organizării protestelor în Găgăuzia care vor migra treptat la Chișinău. ,,Noi am avut în Găgăuzia foarte multe proteste. De exemplu, în data de 21 mai 2023, când am avut acea adunare în Capitală, Moldova Europeană, în mai multe orașe, precum Bălți, Orhei și Comrat, unde Șor avea o anumită influență politică, au fost proclamate un fel de rezoluții ca Republica Moldova să fie neutră, să nu iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Și asta în timp ce la Chișinău era proclamată rezoluția privind parcursul european al țării. Dar ce se face acum este pentru a crea un fundal informațional nepopular guvernării, nepopular parcursului european și anume scopul este în continuare neutralitate, echilibristică geopolitică în perspectiva schimbării guvernării de la Chișinău. Noi trebuie să înțelegem că aceste proteste în Găgăuzia sunt organizate de către Ilan Șor. El anterior în toamna 2022, dar și iarna 2023, a organizat aici proteste. Ele, sigur, pot fi începute din Găgăuzia și ulterior prelungite în Chișinău sub pretextul că Găgăuzia sau întreaga populație își dorește să dea jos actuala guvernare care nu mai populară, dar trebuie de văzut până la urmă care este intenția. Totuși, Găgăuzia nu este conectată la întreaga Republica Moldova și noi cumva exagerăm dacă cumva spunem că cei din nordul Republicii Moldova sau de la Chișinău cunosc bine ce se întâmplă acolo. Mai degrabă cunosc jurnaliștii, cunosc cei care urmăresc fenomenele politice, însă se poate crea un cadru informațional sub pretextul căruia protestul s-a început în Găgăuzia și să migreze spre Chișinău, încercând să-i dea o amploare națională”, mai afirmă Ion Tăbîrță.

Cazul Șor

Tentativele de destabilizare a situației social-politice din Republica Moldova vor fi realizate prin intermediul Ilan Șor, care potrivit expertului, este instrumentul Kremlinului și al oligarhilor fugari.

,,El este un executor (n.r. - executant) a altor cercuri de influență de la Kremlin, a altor grupări care-și doresc să dea jos actuala guvernare. Iar interesele oligarhilor fugari au coincis cu interesele Kremlinului și ei și-au mâna, nu neapărat din mare dorință sau prietenie. Ei s-au unit toți acum contra guvernării proeuropene de la Chișinău, contra Maiei Sandu, iar Ilan Șor este liantul, executorul și acel instrument care are drept scop să destabilizeze situația social-politică din Republica Moldova în perspectiva alegerilor prezidențiale și parlamentare care urmează în perioada următoare. Șor este condamnat, Șor avea business, deținea Aeroportul Internațional Chișinău. El are propriile interese, adică unu: supraviețuirea politică și fizică, și doi: să nu piardă acele afaceri, acele surse de venit. El este unul dintre marii perdanți ai schimbării guvernării, el urmărește interesele proprii, nu că ar fi un ideolog pro-Kremlin, el tot face parte dintre oligarhii fugari”, a subliniat Ion Tăbîrță.

Ce trebuie să facă Chișinăul

Iar pentru a preveni și opri planurile Kremlinului, responsabilii de la Chișinău ar trebui să întreprindă acțiuni în vederea opririi finanțării formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor, dar și să trimită în instanță și să obțină condamnări în dosarele penale inițiate pe marginea coruperii alegătorilor din timpul alegerilor de anul trecut pentru alegerea bașcanului Găgăuziei.

,,Ne referim la cel puțin trei nivele: 1- curmarea finanțării de peste hotare. Noi observăm cum continuă campanii ale partidelor afiliate lui Șor atât online, cât și offline. Vedem migrația televiziunilor lui Șor către televiziunea publică din Găgăuzia, GRT, fapt ce vorbește despre faptul că continuă finanțarea masivă a proiectelor lui Șor în țară. Al doilea element este terminarea dosarelor legate de încălcările din timpul scrutinul din Găgăuzia privind alegerea bașcanului cu condamnări penale unde este cazul pentru coruperea alegătorilor, pentru trecerea unor primari de partea partidelor lui Șor, inclusiv prin promisiuni de investiții din partea persoanelor fizice din Israel, deja vorbim de alegerile locale. Și trei: Preîntâmpinarea acestor scenarii despre care vorbea, inclusiv SIS-ul, dar și Institutul pentru Studiul Războiului în care Găgăuzia este împinsă pe drumul separatismului, pe drumul nesupunerii față de autoritățile publice”, a conchis expertul Andrei Curăraru.