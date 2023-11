INTERVIU Vicepremierul moldovean Vladimir Bolea susține că Moscova a fraudat alegerile prin partidele proruse: „Ei sunt peste tot”

Vicepremierul Vladimir Bolea afirmă, într-un interviu pentru ,,Adevărul”, că Moscova a corupt electoratul la alegerile locale prin intermediul partidelor aliate de la Chișinău, sugerând că primarii aleși cu vot cumpărat ar putea să rămână fără mandat.

Referitor la rezultatele formațiunii din care face parte ale primului tur al alegerilor locale din Republica Moldova, oficialul a precizat: ,,Să știți că-n 2021 PAS-ul a preluat puterea în Republica Moldova și ce am constatat noi, atunci a fost că Republica Moldova ca și stat - și ca instituții ale statului - erau foarte slab dezvoltate și puțin funcționale, pentru că dacă până în 2021 noi am vorbit permanent despre așa-numite două state, două lumi paralele în interiorul Republicii Moldova - erau cei care luau decizii, iar centrul de luat decizii nu erau ministere și Guvernul, ci în alte birouri, ceea ce făcea ca să nu să fie constituite ministere puternice din punct de vedere decizional. Și noi, din anul 2021 și inclusiv acum, suntem în proces de fortificare și dezvoltare a ministerelor, pentru că dacă o să observați pe ordinea de zi a Guvernului sunt foarte multe proiecte de reformare și dezvoltare a Ministerului Agriculturii.

Iată, de ce am făcut această introducere, dar evident că în doi ani este imposibil să reușești să faci toate aceste lucruri, evident că la toate aceste lucruri pe care noi le-am moștenit s-au mai suprapus criza, războiul și multe alte lucruri, care au provocat un șir întreg de nemulțumiri foarte obiective ale oamenilor. În plus, noi am moștenit și nu este metaforă, din păcate, Republica Moldova este cel mai sărac stat din Uniunea Europeană, unul în care locuiesc 700.000 de pensionari, dintre care 125.000 cu stagiul complet de muncă, care aveau o pensie sub 1500 de lei și, chiar dacă noi am majorat-o la 2000-2600 de lei în doi ani, cu majorările de prețuri la alimentație, la încălzire, la energie electrică, dar și cu așa-numitul hate masiv din partea partidelor politice, nu contează că erau de stânga sau de dreapta, PAS-ul la etapa actuală nu are niciun aliat politic, unicul aliat al PAS-ului este poporul. Noi suntem încrezători că în 2030, Republica Moldova va fi membru al Uniunii Europene și noi vom continua să muncim.

Noi, cei din PAS, nu ne ocupăm de lucruri formale, nu facem lucruri superficiale sau numai ca să arătăm bine în sondaje, adică practic lucrurile trebuie făcute ca la carte, fundamental, și cred că în maximum doi ani se vor vedea lucrurile foarte bine făcute. La etapa actuală, noi mulțumim poporului Republicii Moldova pentru încrederea acordată. Astăzi din primul tur avem 246 de primari, 150 au ieșit în turul II, urmează să vedem cum vor reuși colegii să convingă cetățenii din Republica Moldova că merită să fie votați și asta este tot ce vreau să spun despre alegerile locale”, a afirmat oficialul.

Întrebat cum justifică faptul că PAS nu a câștigat niciun municipiu, inclusiv Capitala țării, vicepremierul a răspuns evaziv: ,,Este decizia cetățenilor Republicii Moldova, este votul lor, iar noi îl respectăm. Eu sunt un politician care consideră mereu că alegătorul are dreptate”.

Interferența Rusiei la alegerile locale

În ceea ce privește interferența Rusiei în primul tur al alegerilor locale, Vladimir Bolea a declarat: ,,Nu doar la alegeri (n.r s-a constatat interferența), Republica Moldova din 1991 și inclusiv astăzi tot ce vedem împrejurul nostru sunt proiecte ale acestui stat și, dacă din 2021 ei nu au și puterea decizională în Republica Moldova, aceasta este unica diferență, dar evident pe cealaltă parte a baricadelor ei sunt peste tot: în partide unioniste, în partide de dreapta, în partide de stânga. Este foarte greu să reziști, eu aș spune, în tot acest vacarm informational. Unul iese și dă 300 de milioane, altul iese și dă gazul cu zece lei, al treilea îți dă 1000 de lei la pensie, iar al cincilea îți dă 2000 de lei astăzi pentru vot.

Evident, tot acest lucru influențează extrem de masiv populația. Din 1991 și până în 2021, cu unele excepții, evident, a unor miniștri, a unor prim-miniștri, a unor conducători de stat, politica de stat a fost de sărăcire a populației și la etapa actuală noi vedem rezultatele. Sărăcia împotriva populației este o armă împotriva populației și, din păcate, unii cetățeni ai Republicii Moldova datorită politicii extrem de ineficiente au ajuns la limita sărăciei și acești oameni nu pot fi învinuiți astăzi, de exemplu, că și-au dat votul pentru 2000 de lei sau pentru niște cadouri electorale.

Nu este alegătorul vinovat, ci politicienii corupți care au construit acest sistem electoral în care tu poți corupe alegătorul cu niște sume de bani. El a fost construit, gândit, analizat din start, după care tu-l manipulezi pe acest alegător. Ei au fost corupți de politicienii din Republica Moldova, dar banii veneau de acolo (n.r.-Rusia)”.

Întrebat ce partide au mituit alegătorii cu banii Kremlinului, Vladimir Bolea a menționat: ,,Vorbim despre partidul Șansă, vorbim despre partidele politice care au făcut această activitate. Au fost documentate de către SIS, iar la CSE a fost prezentat un raport exhaustiv a actelor de corupție electorală întreprinsă de către reprezentanții acestui partid politic. Un alt partid politic Șor a fost exclus în general și i s-a limitat posibilitatea de a candida, dar știți este ca-n poveștile alea cu balaurii cu 300 de capete. Îi tai un cap și apar 3-4, deci noi avem orașul Bălți, în care, după unele date, ei au înregistrat patru candidați și chiar dacă a fost eliminată o persoană au rămas clone.

Și de exemplu, în orașul Orhei, au câștigat alegerile persoane despre care nimeni nu știa nimic, adică nu vorbim despre un proces electoral clasic și lupte veritabile politice, lupte de idei, dar pur și simplu niște persoane suprapuse care au fost votate pe bani și lucrurile acestea urmează să fie demonstrate, și de sistemul nostru judecătoresc. Evident, pentru că noi, totuși, suntem un stat democratic, chiar dacă măsurile care au fost luate corespund, din punctul meu, de vedere situației atât de dramatice și drastice din Republica Moldova.

Vicepremierul nu a exclus ca mandatele primarilor aleși cu voturi cumpărate să poată fi anulate, precum cel din municipiul Orhei, care a fost înaintat în cursa electorală de prorusul Ilan Șor: ,,Este un caz clasic de corupere. Este o tendință extrem de dramatică de delapidare și de distrugere a procesului democratic în Republica Moldova. Votul și democrația contează foarte mult, numai că ele trebuie făcute conștient și în baza deciziei benevole a unui cetățean convins de un partid sau altul, dar nu sub formă de manipulări și a sărăciei a populației.

Cu referire la regiunile din Republica Moldova unde interesul Rusiei a fost mai mare, oficialul a spus:

,,Rusia are un interes pentru potențiale centre, pentru a crea așa-numite regiuni separatiste în Republica Moldova, deci ei (n.r.-rușii) nu au nevoie de putere politică, ei au nevoie de conflict și de război intern în Republica Moldova. Ei nu au nevoie de puterea centrală în Republica Moldova, ei au avut-o pe parcursul 30 de ani, până-n anul 2021. La etapa actuală, ei au nevoie de crearea așa-numitor poluri de destabilizare: cu atât mai rău, cu atât mai bine, asta este lozinca. Unul este în Transnistria, după care vorbim de Bălți, unde de-a lungul anilor, practic, este prorus”.

În ceea ce privește faptul că sunt analiști care susțin că alegerile locale au fost o rampă de lansare pentru formațiuni mici proruse care ar putea intra în Parlament sub forma unei alianțe și să asigure viitoarea guvernare, vicepremierul exclude scenariul.

,,Cred că ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale n-are repercusiuni asupra alegerilor parlamentare din 2025. În primul rând, noi avem încă 2 ani până atunci și vom vedea până atunci cum va fi redesenată harta partidelor politice în Republica Moldova. Pot să apară altele noi și pot să dispară toate care le avem astăzi. Numărul de alegători de stânga și de dreapta este +/- constant. Eu sunt ferm convins că foarte multe partide din astea făcute peste noapte o să dispară. Ele sunt partide de o singură zi”, a declarat oficialul.

Referitor la faptul că unul dintre principalii promotori ai Rusiei în Moldova, prin intermediul formațiunilor pe care le deține, Ilan Șor, care a fugit în Israel înainte de a fi condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, și la informațiile conform cărora acesta ar fi plecat în Turcia, existând posibilitatea ca de acolo să meargă în Rusia, Bolea a spus: ,,El este cetățean al Israelului, născut în Tel Aviv. Nu este un imigrant din Republica Moldova în Israel, dar este un cetățean născut pe teritoriul Israelului și mai este principiul, nu știu cât de veridic este, că Israelul nu-și extrădează cetățenii săi, probabil asta stă la bază. În plus, toate procesele de extrădare sunt mai mult sau mai puțin de lungă durată, dar toate începuturile au în sfârșit. El s-a dus, probabil (n.r.-Moscova) pentru notițe, precum de la serviciile secrete ale Federației Ruse, probabil, cei care coordonează, el tot nu este persoana cheie, deci el este o persoană interpusă și se arată eficientă în procesul acesta de exploatare a sărăciei în Republica Moldova.

El este un organizator, dar un instrument în mâinele cuiva și acei cineva, credem, sunt din Federația Rusă. Dar la Moscova au plecat mai multe persoane (n.r.-Igor Dodon, Adrian Albu) acum fiind un concurs între ei: care este mai eficient. Ei sunt degetele aceleiași mâini. Sunt diferite lungimi, dar sunt degetele aceleiași mâini, iar acum trec în prim-plan alți actori care s-au arătat a fi mai eficienți în campanie”.

În ceea ce privește pericolul rus concret pentru Moldova, în contextul în care Kremlinul a amenințat de mai multe ori cu scenariul ucrainean, vicepremierul a declarat: ,,Practic, Republica Moldova datorită poporului ucrainean nu este bombardată. Era foarte clar că noi eram incluși în acest proces, în plus noi avem jumătate al teritoriului Republicii Moldova ocupat de trupe străine și acea parte nu este controlată de către forțele constituționale, chiar dacă acolo marea majoritate a cetățenilor dețin cetățenia Republicii Moldova. Iar indepedența Republicii Moldova a fost recunoscută, inclusiv cu regiunea autonomă, nimeni nu a recunoscut altfel statul nostru decât în așa mod.

Dar astăzi există acest război hibrid prin care sunt influențați cetățenii, prin diferite metode, iar în afara de asta, am avut diferite partide de dreapta, proeuropene care au povestit de fiecare dată că mâine-poimâine intrăm în Uniunea Europeană că Republica Moldova este poveste de succes și nivelul de credibilitate pentru partide al cetățenilor este scăzut ca nici într-un alt stat, cum este în Republica Moldova. La etapa actuală pericol militar nu există. Ucrainenii fac față. Luptă eroică”.