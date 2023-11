Alegeri locale în R. Moldova. Maia Sandu, apel la moldoveni să iasă la vot: Integrarea europeană înseamnă pace

Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul de vot la o secție din sectorul Buiucani al Capitalei, unde-și are viza de reședință, afirmând că și-a dat votul pentru cei care vor pune umărul la realizarea integrării țării în UE și rugând toți oamenii să iasă la vot.

Lidera de la Chișinău a votat în prima parte a zilei, apoi a răspuns la întrebările jurnaliștilor adunați în fața secției de vot.

,,Eu am votat, așa cum am făcut de fiecare dată și voi vota mereu pentru că democrația se ține pe votul nostru și vreau să-i îndemn cu această ocazie pe toți cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot pentru că votul înseamnă puterea poporului și noi cu toții vrem să trăim într-o țară și-n localități care sunt guvernate de puterea poporului. Pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit, responsabil, dedicat pentru binele chișinăuienilor, și evident am votat pentru oameni care vor pune umărul pentru ca noi cu toții să realizăm proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova, pentru că integrarea europeană înseamnă pace, pentru că integrarea europeană înseamnă respect pentru fiecare cetățean al țării noastre și înseamnă bunăstare”, a declarat Maia Sandu, afirmând că principalul oraș din țară se poate transforma într-o capitală cu adevărat confortabilă numai cu suportul Uniunii Europene.

Ce spune Maia Sandu despre Capitala țării

,,Chișinăul nostru poate deveni un oraș cu adevărat confortabil pentru toți locuitorii săi cu sprijinul Uniunii Europene. Acest lucru îl putem face mult mai repede și mult mai bine cu proiecte care vor fi susținute de partenerii noștri europeni. Sunt multe lucruri care trebuie făcute, avem de investit în proiecte de infrastructură mare, proiecte care sunt costisitoare și proiecte pentru care avem nevoie de sprijin european, avem nevoie de un oraș verde, avem nevoie de un oraș care se dezvoltă armonios. Când se construiesc blocuri de locuit, să se construiască și cealaltă infrastructură, să avem spații și grădinițe, școli, să avem locuri de parcări. Noi cu toți am călătorit în mai multe orașe și știm cum arată un oraș bun, și putem să facem același lucru în Chișinău”, a mai spus președinta Republicii Moldova.

Totodată, Maia Sandu a venit cu un îndemn către toți moldovenii, astfel încât la scrutinul din anul 2023 să fie înregistrat un număr record cu privire la prezența la vot. ,,Înțeleg că avem un număr mai mare de votanți la această oră în comparație cu scrutinele precedente, ultimele două scrutine precedente, dar numărul nu este suficient, vrem să avem un număr record pentru că repet aceasta înseamnă puterea poporului, atunci când oamenii merg și-și folosesc votul. Vă rog să ieșiți cu toții la vot”, a punctat șefa statului vecin.

Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați astăzi să-și dea votul în cadrul scrutinului în care vor fi aleși circa 900 de primari și peste 11.000 de consilieri locali.