search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Vânzarea mașinilor second-hand în România: Ce document obligatoriu trebuie să ai. RAR face controale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Registrul Auto Român a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV, recomandă RAR. FOTO Facebook RAR
Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV, recomandă RAR. FOTO Facebook RAR

„Tu știi că mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce au primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român? Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îți asuma și riscurile din istoricul lui! Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, arată Registrul Auto Român.

„Ultimul proprietar are obligaţia de a transmite dobânditorului CIV”

În cadrul acțiunii demarate de RAR  se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea.

„Scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state. Prin această campanie de informare și control, RAR urmărește de asemenea creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu. Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

În ultima perioadă, RAR a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV.

„Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate. Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia”, transmite RAR.

Informații utile pentru cumpărătorii de vehicule utilizate

Registrul Auto Român RA recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat de la diferiți operatori economici din România să acorde o atenție sporită următoarelor aspecte:

1. Solicitați cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR – documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; pentru vehiculele utilizate care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR – documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii;

2. Verificați concordanța datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului utilizat și în documentele de vânzare-cumpărare.

3. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV și, după caz, certificat de autenticitate sau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător.

4. Solicitați informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

Acțiuni în derulare, la nivel național de informare și control privind operatorii economici care dețin vehicule utilizate în scopul vânzării.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
digi24.ro
image
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
antena3.ro
image
Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă primești salariul în mână sau ți-i virează patronul din contul personal. Sancțiunile ANAF, inevitabile
playtech.ro
image
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cangrenă de 11 centimetri și 11 operații într-un singur an: ”Acolo a început calvarul. Nu voi uita niciodată”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se dau între 440 și 627 de lei în plus la pensie. Anunțul CNPP
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul William cu copiii George, Charlotte și Louis foto Instagram 5 jpg
Problema tensionată pe care o are Prințul William cu fiul George, care are deja 12 ani. Situația devine apăsătoare
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Intrarea Armatei Sovietice în București, la 30 august 1944 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 56/1944)
Când Eroii devin Călăi. Și invers
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”

OK! Magazine

image
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!