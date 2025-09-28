search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Moldoveanca stabilită în China care a parcurs 1400 de km pentru a vota: A venit la urne cu copiii

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.

Ana a parcurs 1400 de km să voteze FOTO: Faceboook
Ana a parcurs 1400 de km să voteze FOTO: Faceboook

”Distanţa nu opreşte dorinţa de a face auzită vocea cetăţenilor noştri!  Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km din Changsha până la Beijing, împreună cu copilaşii săi, pentru a-şi exercita dreptul la vot. Exemplul Anei este o adevărată lecţie de implicare civică şi dragoste faţă de ţară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulţumim tuturor celor care, asemenea Anei, depăşesc distanţele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează şi fiecare gest de responsabilitate inspiră! ”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice, alături de imagini ale tinerei femei.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică, scrie News.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Republica Moldova

