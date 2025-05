În cadrul primelor discuții directe cu Ucraina din ultimii trei ani, principalul negociator rus, Vladimir Medinski, a comparat războiul actual cu invazia lui Petru cel Mare împotriva Suediei, sugerând că Rusia e dispusă să continue conflictul cât timp va fi nevoie.

După rundele de negocieri de vineri, desfășurate la Istanbul, Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Kremlinului, a declarat că Rusia este „mulțumită de rezultate și pregătită să continue contactele”. Apoi, a adus în discuție Marele Război Nordic din secolul al XVIII-lea, care a durat 21 de ani, ca paralelă istorică a conflictului actual, potrivit The Moscow Times.

„Marele Război Nordic cu Suedia a durat 21 de ani. Douăzeci și unu de ani. Dar la doar câțiva ani după începerea sa, Petru cel Mare le-a oferit pacea suedezilor... Ce au spus suedezii? «Nu, vom lupta până la ultimul suedez»”, a spus Medinsky într-un interviu acordat prezentatorului pro-Kremlin Evgheni Popov, de la Rossia 24.

Potrivit corespondentului The Economist, Oliver Carroll, o „sursă bine plasată” a relatat că Medinski le-a transmis negociatorilor ucraineni: „Nu vrem război, dar suntem gata să luptăm timp de un an, doi, trei – oricât timp va dura. Am luptat împotriva Suediei timp de 21 de ani. Cât timp sunteți gata să luptați?”

De asemenea, în timpul discuțiilor care au durat puțin peste 90 de minute, Medinsky ar fi adăugat: „Poate că unii dintre cei care stau aici la această masă își vor pierde mai mulți dintre cei dragi. Rusia este pregătită să lupte pentru totdeauna.”

Prezentatorul Evgheni Popov a confirmat că referințele la Marele Război Nordic au fost într-adevăr făcute în timpul întâlnirii.

Amenințări teritoriale: „Data viitoare vor fi deja șase”

În plus, Popov a relatat că reprezentanții ruși au lansat amenințări privind extinderea teritoriilor ocupate de Rusia, menționând că, dacă cererile Moscovei nu vor fi acceptate, vor viza și alte regiuni ucrainene.

„În ceea ce privește declarația făcută de partea rusă în timpul negocierilor, una dintre sursele noastre a confirmat că un membru al delegației ruse a spus într-adevăr: «Dacă cele patru noi regiuni rusești nu sunt recunoscute acum, în viitorul apropiat, atunci data viitoare vor fi deja șase»”, a declarat Popov în direct.

Popov a confirmat că această afirmație a fost rostită în timpul negocierilor, potrivit surselor sale.

Ucraina acuză cereri inacceptabile

O sursă diplomatică ucraineană a declarat vineri pentru AFP că delegația rusă a cerut retragerea trupelor ucrainene din zone controlate de Kiev pentru a permite un armistițiu.

„Reprezentanții ruși prezintă cereri inacceptabile... cum ar fi retragerea forțelor Ucrainei de pe mari părți ale teritoriului ucrainean pe care îl controlează pentru a începe un armistițiu”, a spus sursa pentru AFP.

Schimb de prizonieri și discuții despre armistițiu

În ciuda tensiunilor din timpul întâlnirii, Rusia și Ucraina au căzut de acord asupra unui schimb de câte 1.000 de prizonieri de război. De asemenea, s-au purtat discuții privind posibilitatea unui armistițiu și a unei eventuale întâlniri între liderii celor două state.