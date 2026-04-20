Edilul Chișinăului țintește un nou mandat. De ce s-a desprins de alianța ,,menită să servească interesele” Moscovei

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a scos partidul MAN din Blocul Alternativa pentru a scăpa de asocierile pro-ruse pe fondul pregătirilor pentru alegerile locale de anul viitor, când și-ar dori să candideze pentru un al treilea mandat, consideră experții consultați de „Adevărul”.

În data de 10 aprilie, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că partidul pe care îl conduce, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), părăsește Blocul Alternativa, subliniind că deputații formațiunii vor rămâne parte a fracțiunii parlamentare Alternativa, dar își vor lua deciziile împreună cu conducerea MAN.

„În continuare, deputații MAN se vor conduce în activitatea lor și se vor expune în conformitate cu deciziile luate strict împreună cu colegii din cadrul Mișcării Alternative Naționale (MAN). Nu vor răspunde pentru activitatea și declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidelor din Parlament.Repet, ne disociem de orice acțiuni sau declarații care contravin intereselor cetățenilor, ale țării și obiectivului de integrare europeană”, a spus Ion Ceban.

Puterea din Republica Moldova, prin intermediul lui Lilian Carp, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate și președinte al Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Parlamentului, a reacționat.

,,MANevra lui Ceban e simplă- ambalaj nou, aceeași conservă politică. După ce i-a adus pe Tkaciuk, Stoianoglo și Chicu în parlament, după ce s-a apucat de toate problemele țării de la Briceni la Giurgiulești, dar a uitat totalmente de Chișinău, primarul s-a gândit să iasă din barca „conservelor” și schimbă iar macazul. A câta oară?De la Voronin la Dodon, de la pro-Moscova la pro-europenism de fațadă, orice spune sau face primarul trebuie văzut drept o nouă piruetă politică. Păcat că, tot schimbându-și măștile, n-are timp de buget și chișinăuieni”, a detaliat Lilian Carp.

Blocul Alternativa a fost format anul trecut pe fondul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, iar în urma votului a intrat în Legislativ, având acum opt aleși. Printre fondatorii blocului se numără Ion Ceban, edilul Chișinăului și lider al MAN, care se declară acum pro-european, dar în trecut a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), apoi al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și și-a exprimat în repetate rânduri simpatiile pro-ruse, protestând inclusiv față de apropierea Chișinăului de Bruxelles.

Un alt lider al blocului este Ion Chicu, fost premier, consilier al socialistului Ion Dodon și actual lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM). Printre lideri se numără și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist și, în prezent, lider al partidului Congresul Civic, precum și Alexandr Stoianoglo care ar fi beneficiat de susținerea PSRM și de cea a Kremlinului în cursa prezidențială din toamna anului 2024.

La câteva zile de la anunțul lui liderului MAN, Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic, a anunțat că părăsește fracțiunea parlamentară Alternativa, subliniind că nu îi înțelege rostul.

,,Întotdeauna și peste tot au fost create facțiuni parlamentare și sunt create pentru a uni politicienii cu opinii politice comune, pentru a apăra în comun aceste opinii sau cel puțin tot ce s-a promis împreună alegătorilor la alegeri. Există opinii comune, există obiective și strategii comune, există responsabilitate comună pentru fiecare cuvânt rostit, pentru fiecare promisiune electorală - înseamnă că există o facțiune. Nu toate astea? Deci nu există nici o fracțiune”, a notat Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic, într-un mesaj pe pe Facebook.

„Adevărul” a discutat cu mai mulți experți despre mizele din spatele plecării formațiunii edilului Chișinăului din Blocul Alternativa, precum și a lui Mark Tkaciuk din fracțiunea parlamentară.

Strategia Moscovei

Analistul politic, Mihai Isac susține că Blocul Alternativa, creat cu scopul promovării intereselor Moscovei la Chișinău, ar fi fost destrămat la indicațiile Kremlinului.

,,Acest bloc s-a destrămat. El a fost o creație politică de conjunctură, menită să servească interesele Federației Ruse, iar destrămarea sa era doar o chestiune de timp. Este o dovadă clară a ambițiilor personale ale liderilor politici pro-ruși din Republica Moldova, care se luptă pentru a intra în grațiile Kremlinului. De asemenea, este și un semn al reașezării forțelor politice pro-ruse, în pregătirea alegerilor locale de anul viitor, pe fondul continuării strategiei de tensiune aplicate de Moscova în relația cu Republica Moldova. Decizia de destrămare a blocului vine, în mod clar, în urma unor indicații de la Kremlin, pentru a permite coagularea unor noi forțe politice în contextul alegerilor locale. Eșecul la alegerile parlamentare al Mișcării Alternativa Națională și al blocului format în jurul primarului Ion Ceban a determinat ca, în „laboratoarele politice” de la Moscova, să se gândească noi strategii menite să fie implementate în Republica Moldova. Prin aceste decizii, liderii politici pro-ruși implicați mimează conflictul, dar, în același timp, vom vedea o coordonare atentă în ceea ce privește activitatea parlamentară. Această despărțire le oferă atât lui Ion Ceban, cât și Mark Tcaciuk mai multe posibilități de a se concentra pe anumite segmente electorale, menite să asigure o victorie a forțelor pro-ruse la alegerile locale din 2027, presupunând, desigur, și menținerea la cârma Capitalei a primarului Ion Ceban”, a explicat analistul politic, Mihai Isac.

Pregătiri pentru alegerile locale din 2027

Expertul în politici publice și securitate al Comunității Watchdog.md din țara vecină, Andrei Curăraru, afirmă că acest bloc, format prin unificarea unor politicieni extrem de diferiți pentru a capta, cu precădere, electoratul pro-rus este practic defunct după ce a obținut un scor destul de mic la scrutinul parlamentar. Iar prin ieșirea din bloc, liderul MAN, Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen pentru pretinsele sale legături cu Rusia, încearcă să se distanțeze de asocierile pro-ruse, în contextul în care se declară acum pro-european.

,,În pregătirea alegerilor locale, Ion Ceban a decis să se debaraseze de această asociere, să spunem, incomodă pentru un politician care pretinde că este pro-european, dar, în același timp, a vrut să mențină controlul asupra fracțiunii. În acest sens, el a declarat că iese din bloc, dar rămâne în fracțiune. Or, nicio formațiune din bloc nu ar putea crea o fracțiune separată. Aceasta oferă resurse administrative, o anumită pondere celor care o conduc și posibilitatea de a influența mai mult procesul legislativ, fracțiunile pot înregistra proiecte legislative, printre altele. În acest context, putem vorbi despre un „divorț civilizat”, în care condițiile erau dictate de Ion Ceban. Se pare însă că acest lucru nu l-a mulțumit pe Mark Tcaciuk, care a decis să părăsească fracțiunea, rămânând astfel fără beneficiile pe care aceasta i le oferea. Asta arată cât de artificial a fost blocul inițial și sugerează că nu i-a unit altceva decât o presiune externă”, a menționat Andrei Curăraru.

Țintește al treilea mandat

Expertul Andrei Curăraru mai afirmă că Ion Ceban, aflat la al doilea mandat de primar al municipiului Chișinău, va candida din nou anul viitor, funcția oferindu-i numeroase oportunități pentru cariera sa politică.

,,Resursele pe care le oferă municipiul Chișinău sunt frecvent utilizate pentru promovarea imaginii personale a lui Ion Ceban, dar și a altor membri ai partidului, care au ocupat funcții-cheie în primărie. Menținerea acestor resurse administrative este, probabil, una dintre condițiile-cheie pentru continuitatea carierei sale politice. Calculul lui Ion Ceban pare să fie câștigarea alegerilor din primul tur. Un al doilea tur ar permite forțelor democratice să se unească în jurul unui candidat comun. De aceea, încearcă să atragă inclusiv voturi pro-europene, mizând pe proiectele de „înfrumusețare” a Chișinăului, însă fără a rezolva unele probleme fundamentale: de la adoptarea bugetului până la dosare precum Epamedia sau problema ambuteiajelor”, a mai spus expertul.

Iar analistul politic, Mihai Isac susține că tensiunile din cadrul Blocului Alternativa sunt de fațadă, membrii acestuia conlucrând în realitate, în special în acțiunile de blocare a activității guvernării de la Chișinău, reprezentată de formațiunea pro-europeană PAS.

,,Această conlucrare o putem vedea cu ochiul liber atunci când ne uităm la modul în care opoziția pro-rusă de la Chișinău blochează activitatea Parlamentului Republicii Moldova. Vorbim despre o adevărată campanie de gherilă parlamentară, menită să nu permită majorității parlamentare să adopte, în regim de urgență sau într-un ritm mai rapid, actele legislative necesare progresului integrării europene. Chiar dacă înțelegem și respectăm dreptul opoziției de a folosi mijloacele legale și parlamentare pentru a trage la răspundere guvernarea, observăm totuși o campanie organizată de hărțuire a miniștrilor și a actualei guvernări, blocând practic lucrările Parlamentului, care nu mai are timp, fizic, să adopte legislația necesară europenizării sistemului legislativ și pentru a respecta angajamentele asumate față de Uniunea Europeană”, a conchis analistul politic.