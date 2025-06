Premierul grec, la Chișinău: Discutăm procesul de extindere a UE, nu doar cu Moldova și Ucraina, ci și cu Balcanii de Vest

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, se află în prima sa vizită la Chișinău, unde a avut întrevederi cu omologul său moldovean, Dorin Recean, și cu președintele Maia Sandu. Oficialul grec a afirmat că se discută despre extinderea UE cu Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest.

,,De fiecare dată când ne întâlnim cu partenerii noștri, discutăm procesul de extindere a UE, nu doar cu Moldova și Ucraina, ci și cu partenerii din Balcanii de Vest. Pentru noi, extinderea a fost și rămâne o prioritate. Este o investiție strategică pe care trebuie să o facem ca europeni pentru pace, stabilitate, prosperitate și securitate în regiune. Este cu atât mai imperativ astăzi, având în vedere contextul geopolitic din Europa. Aș dori să subliniez că trebuie să menținem credibilitatea procesului de extindere și interesele noastre de securitate în Balcanii de Vest. Și trebuie să ne respectăm promisiunea făcută tuturor țărilor că suntem angajați în reforme și în valorile noastre comune, pentru că viitorul Balcanilor de Vest, al Moldovei și al Ucrainei este în Europa”, a afirmat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis în timpul unei conferință de presă susținută alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Provocările Chișinăului

În timpul discuțiilor cu lidera de la Chișinău, Kyriakos Mitsotakis a reiterat sprijinul neclintit al Greciei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și pentru parcursul european al acesteia.

,,Suntem pe deplin conștienți de provocările complexe cu care vă confruntați în urma invaziei ruse și a războiului din Ucraina. Trebuie să știți că Grecia vă susține și vă puteți baza mereu pe sprijinul nostru. Am avut, de asemenea, ocazia și o fac public din nou, așa cum am făcut de multe ori să reafirmăm angajamentul nostru față de parcursul european al Moldovei. Ca țară care a aderat la Comunitatea Economică Europeană în 1981, ca al 10-lea membru, știm cât de important este acest angajament pentru ancorarea unei țări în acquis-ul european și pentru stabilitatea geopolitică necesară. Am susținut întotdeauna ferm decizia de a acorda Moldovei statutul de candidat la UE și deschiderea negocierilor de aderare. Am avut ocazia să o felicit din nou pe doamna Președintă pentru parcursul de succes al integrării Moldovei în familia europeană. Acest lucru se face în condiții dificile, recunoaștem acest lucru. Dar cred că trebuie să fiți felicitată public pentru eforturile depuse în implementarea unor reforme dificile, dar necesare, pentru a vă alinia cu acquis-ul european.Vom continua să fim un susținător ferm al viitorului vostru european. Suntem gata, așa cum am discutat, să împărtășim experiența noastră, să oferim expertiză tehnică oriunde considerați necesar pentru a sprijini țara în alinierea la acquis-ul UE. Și vă încurajăm pe deplin, în ciuda dificultăților, să mențineți acest avânt pozitiv prin intensificarea reformelor substanțiale pe care le-ați inițiat deja”, a adăugat oficialul grec.

Totodată, premierul a subliniat contribuția Greciei la securitatea energetică a Moldovei, accentuând faptul că transportul de gaze naturale din Grecia către Moldova și Ucraina prin conducta Transbalcanică este esențial pentru securitatea energetică a Europei și succesul Coridorului Vertical.

Relații excelente

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că dialogul nostru politic dintre Atena și Chișinău este mai solid ca niciodată.

,,Relațiile noastre politice sunt excelente. E timpul să le reflectăm și în proiecte concrete în economie, investiții și infrastructură. Am convenit astăzi că putem și trebuie să facem mai mult.Grecia s-a numărat anul trecut printre cele mai performante economii din lume o realizare remarcabilă, domnule Prim-ministru, pentru care vă felicit! Această reușită, rezultat al leadershipului dumneavoastră, este o sursă de inspirație pentru noi. Ea ne întărește încrederea că împreună putem construi parteneriate economice solide și de durată.Moldova oferă oportunități competitive în diverse domenii. Energia regenerabilă este unul dintre ele. Experiența Greciei în acest domeniu este valoroasă: reformele și investițiile din ultimii ani au făcut din Grecia un lider regional în energia verde, cu peste 50% din electricitate provenind din surse regenerabile”, a adăugat președintele statului vecin.

Maia Sandu a ținut să mulțumească Greciei pentru suportul oferit în contextul aderării țării sale la Uniune.

,,O cooperare economică mai strânsă se înscrie firesc în parcursul nostru european. Vă mulțumim pentru sprijinul ferm al Greciei pentru extinderea Uniunii Europene și pentru aderarea Republicii Moldova. Integrarea noastră nu este doar un obiectiv național, ci și o contribuție la securitatea și stabilitatea întregului continent. Moldova demonstrează deja că este un partener european responsabil”, a conchis lidera de la Chișinău.

Discuții cu Maia Sandu

În dimineața zilei de joi, oficialul de la Atena a avut o întrevedere cu premierul moldovean, Dorin Recean, discuțiile fiind „o confirmare a relațiilor tot mai strânse dintre Republica Moldova și Grecia. Parteneriatul nostru aduce beneficii directe pentru cetățeni.”

,,Am deschis ambasada Greciei la Chișinău. Am reușit să lansăm mai multe zboruri directe spre Grecia, inclusiv datorită implicării prim-ministrului Mitsotakis. În 2024, exporturile moldovenești către Grecia au crescut cu 66% și am discutat despre extinderea cooperării în turism, infrastructură și industria alimentară. Grecia sprijină modernizarea sistemului nostru de sănătate, inclusiv prin proiecte care susțin sănătatea mamelor și copiilor. În curând, cetățenii ambelor țări vor beneficia de conversia reciprocă a permiselor de conducere”, a scris demnitarul moldovean pe pagina sa de Facebook.

În data de 12 iunie, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a vizitat Republicii Moldova, fiind prima vizită oficială a unui premier grec în această țară.