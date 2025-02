Descinderi în Rep. Moldova într-un caz de corupere electorală. Cu cât s-a cumpărat un vot în timpul prezidențialelor

Structurile judiciare din Republica Moldova au efectuat percheziții într-un dosar de corupere electorală, vizând un bărbat din orașul Căinari care ar fi cumpărat voturi în favoarea unui candidat în timpul alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut.

Perchezițiile, efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, au avut loc la domiciliul bărbatului din orașul Căinari, acesta fiind suspectat că ar fi oferit până la 2000 de lei moldovenești pentru un vot, adică în jur de 513 lei românești.

,,Potrivit informațiilor preliminare, în perioada desfășurării alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024, persoana, acționând în calitate de reprezentant al unui partid politic, ar fi transmis mijloace financiare, cu sume cuprinse între 500 lei și 2000 lei, mai multor persoane cu drept de vot, solicitând-le să-și exprime opțiunea de vot în favoarea unui anumit candidat.Astfel, în urma acțiunilor de urmărire penală efectuate, persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit, fiind ridicate de la domiciliul acesteia obiecte care urmează a fi supuse expertizei. Bănuitul va fi cercetat în stare de libertate”, au menționat reprezentanții CNA.

Amenzi de milioane

Suspectul, care ar fi oferit bani pentru a influența rezultatele scrutinului prezidențial, riscă până la cinci ani de închisoare și amendă.

Până acum, CNA a aplicat amenzi de peste 11.000.000 de lei moldovenești pentru corupere electorală pasivă, adică aproximativ 2.818.550 de lei românești. În plus, 10 dosare penale inițiate pentru aceeași infracțiune au fost trimise în instanță

Curtea Constituțională s-a întrunit în data de 28 noiembrie 2024 în ședință pentru a valida rezultatul alegerilor prezidențiale și al doilea mandat al Maiei Sandu. Lidera de la Chișinău a obținut 930.139 de voturi (55,35%), iar contracandidatul său, pro-rusul Alexandr Stoianoglo, a acumulat 750.430 de voturi (44,65%).

Influența Kremlinului

Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a desfășurat în aceeași zi cu referendumul constituțional privind aderarea țării la UE, iar exercițiile electorale au avut loc pe fondul influenței fără precedent a Kremlinului.

Pro-europeana Maia Sandu a denunțat „un atentat asupra democrației” și asupra libertății cetățenilor de a aspira la integrarea europeană, afirmând că „bandiții care vor cu orice preț să ajungă la putere” au încercat să cumpere 300.000 de voturi.

Maia Sandu s-a referit la Ilan Șor, oligarhul fugit la Moscova, care ar fi orchestrat o rețea masivă de cumpărare de voturi, elaborată de serviciile speciale rusești.

Instrumentul Moscovei

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, oligarhul fugar Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM), sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc a rămas fără putere.

Inițial, Ilan Șor s-a aflat în Israel, iar din februarie a anului 2024 se află în Federația Rusă, având cetățenia ambelor state.

Demersul Chișinăului, refuzat de autoritățile ruse

Rusia, însă refuză să-l extrădeze în Republica Moldova pe oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, acuzații pe care le neagă.

„Din partea Israelului au fost prezentate mai multe informații, au fost mai multe discuții și, într-un final, cererea a fost stopată, fiindcă Șor nu mai este pe teritoriul Israelului. În ceea ce privește Federația Rusă, în momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, am înaintat o cerere, la care am primit un refuz, fără nicio motivare corespunzătoare. Am solicitat explicații suplimentare și urmează să vedem care este temeiul refuzului”, a detaliat Veronica Mihailov-Moraru, ministrul moldovean al Justiției.