„Am primit un refuz fără nicio motivare”. Rusia nu vrea să îl extrădeze în R. Moldova pe oligarhul fugar Ilan Șor

Ministrul Justiţiei din Republica Moldova a acuzat joi Rusia că a refuzat să îl extrădeze pe fostul deputat pro-rus Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în ţară. Şi mai îngrijorător este că Moscova nu a oferit, practic, nicio motivare, afirmă oficialul de la Chişinău.

Guvernul de la Chişinău i-a solicitat oficial Federaţiei Ruse extrădarea fostului deputat şi oligarh Ilan Șor, care a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova. Solicitarea s-a lovit, însă, de un refuz şi de un zid de tăcere din partea Moscovei, a relatat Veronica Mihailov-Moraru, ministrul Justiţiei din Moldova.

„Din partea Israelului au fost prezentate mai multe informații, au fost mai multe discuții și, într-un final, cererea a fost stopată, fiindcă Șor nu mai este pe teritoriul Israelului.

În ceea ce privește Federația Rusă, în momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, am înaintat o cerere, la care am primit un refuz, fără nicio motivare corespunzătoare. Am solicitat explicații suplimentare și urmează să vedem care este temeiul refuzului”, a declarat Mihailov.

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în anul 2019, la scurt timp după căderea regimului Plahotniuc, şi până anul trecut a stat în Israel, fugarul având dublă cetăţenie, moldoveană şi israeliană. Demersurile Republicii Moldova de a-l aduce în ţară de aici au întâmpinat, însă, dificultăţi, din cauza faptului că Israelul este unul dintre statele care nu-şi extrădează cetăţenii. În plus, potrivit autorităţilor la 1 februarie 2024, oligarhul fugar a părăsit teritoriul Israelului şi, potrivit ultimelor informaţii, s-a stabilit în Rusia, notează zdg.md.

De la Moscova, în decembrie 2024, Ilan Șor și-a reactivat ,,ferma de troli/boți”, răspândind pe internet „falsuri și dezinformări”, în favoarea Rusiei, potrivit Chişinăului.

Vă reamintim că în luna aprilie 2023, pro-rusul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, acuzații pe care le neagă.

Există, de asemenea, suspiciuni căa fondat companii, inclusiv împreună cu banca Promsvyazbank, ca să ajute afacerile rusești să ocolească sancțiunile impuse Rusiei de SUA, precum și să evite penalitățile.