search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ancheta morții soției demnitarului moldovean Dumitru Vartic se complică. Procurorii au decis exhumarea femeii care s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chişinău

0
0
Publicat:

Ancheta morții Ludmilei Vartic, soția politicianului moldovean Dumitru Vartic, fost vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului de guvernare, ia o turnură neașteptată. Trupul femeii va fi exhumat, după ce familia a reclamat mai multe nereguli în anchetă.

Cuplul Ludmila şi Dumitru Vartic. FOTO: Facebook/Dumitru Vartic
Ancheta privind moartea Ludmilei Vartic, soția politicianului moldovean Dumitru Vartic, a luat o turnură neașteptată, după ce familia acesteia a semnalat o serie de posibile nereguli în modul în care a fost instrumentat cazul. Printre cele mai sensibile aspecte ridicate se află și apariția unei amenzi de circulație emise pe numele femeii la câteva ore după deces, document care ar sugera că aceasta s-ar fi aflat la volan după momentul morții.

Moartea Ludmilei Vartic, survenită pe 3 martie 2026, după ce tânăra educatoare s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău, pe fondul abuzurilor şi violenței la care era supusă de soțul său, a declanșat un val de reacții și suspiciuni în spațiul public.

Soțul ei, Dumitru Vartic, politician cunoscut în Republica Moldova, fost vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului de guvernare, a demisionat imediat după apariția acuzațiilor de violenţă domestică formulate de familia soției sale și a fost ulterior exclus din formațiunea politică.

În acest context tensionat, procurorii au decis o serie de măsuri suplimentare, inclusiv exhumarea trupului Ludmilei Vartic și noi expertize medico-legale, în timp ce ancheta este verificată și sub aspectul eventualelor erori procedurale.

De asemenea, politicianul Dumitru Vartic are în prezent calitatea de suspect într-un dosar de violență în familie cu determinare la suicid, acuzații pe care, însă, continuă să le respingă.

S-a aprobat exhumarea victimei

Într-o conferință de presă susținută joi, 17 aprilie, adjunctul procurorului general interimar, Sergiu Russu, a oferit noi date privind acest caz şi a confirmat că instanța a admis cererea de exhumare a Ludmilei Vartic, la solicitarea avocatelor familiei sale, relatează REL Moldova.

Procedura va fi realizată cu participarea unui expert independent, într-o nouă încercare de a clarifica împrejurările în care a survenit moartea.

Exhumarea vine în contextul în care anchetatorii așteaptă şi rezultatele unor expertize suplimentare, cerute de familie, printre care analiza telefonului mobil al victimei și o expertiză grafologică, considerate relevante pentru refacerea ultimelor ore din viața acesteia.

Totodată, procurorul a confirmat existența unei situații semnalate de avocații familiei: emiterea unui proces-verbal contravențional pe numele Ludmilei Vartic la câteva ore după deces, într-un moment în care, potrivit investigațiilor, aceasta nu mai era în viață.

„La 3 martie, pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit un proces-penal pentru că nu ar fi respectat regulile de circulație rutieră, privind prioritatea de trecere, la ora 9.32. S-a stabilit că mijlocul de transport nu ar fi condus de Ludmila Vartic”, a precizat magistratul, adăugând că documentul este verificat de Centrul Național Anticorupție.

Măsuri legislative anunțate pe fondul cazului

Pe măsură ce ancheta avansează, Procuratura Generală anunță că va propune modificări legislative menite să întărească răspunderea în cazurile de violență domestică. Printre acestea se află și introducerea sancțiunilor pentru nedenunțarea unor astfel de situații, inclusiv pentru anumite categorii profesionale.

„Sunt analizate și măsuri care să oblige personalul medical, cadrele didactice și asistenți sociali să sesizeze autoritățile în astfel de cazuri”, a declarat Sergiu Russu, menționând și intenția de a crea structuri specializate în investigarea violenței în familie în cadrul procuraturilor teritoriale.

Familia invocă nereguli și probe lipsă

Avocatele familiei Ludmilei Vartic susțin că ancheta privind moartea tinerei a fost făcută superficial şi acuză mai multe nereguli, de la administrarea probelor până la accesul la documente esențiale.

Una dintre cele mai grave acuzații vizează lipsa sau distrugerea unor obiecte personale ale victimei, printre care şi hainele victimei, care nu au fost înregistrate ca probe, deși erau importante pentru anchetă.

„Hainele victimei sunt importante, pentru că de pe haine se pot afla urme de violență, urme biologice (...), iar distrugerea acestor probe poate însemna compromiterea gravă a anchetei”, a declarat una dintre avocatele victimei, care a reclamat, de asemenea, că accesul familiei la anumite documente medicale, inclusiv raportul complet al investigației privind decesul, ar fi fost restricționat.

De partea cealaltă, Poliția a respins aceste acuzații și susține că ancheta se desfășoară „transparent și responsabil”, iar procurorul general dă asigurări că autoritățile vor analiza „corectitudinea realizării investigației”, inclusiv posibile erori sau omisiuni.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

